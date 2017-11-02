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2 ноября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    «Спартак» уступил «Севилье» в матче группового этапа Лиги чемпионов

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    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
    «Спартак» уступил «Севилье» в матче группового этапа Лиги чемпионов

    «Спартак» уступил «Севилье» в матче группового этапа Лиги чемпионов

    «Спартак» уступил «Севилье» в матче группового этапа Лиги чемпионов
  • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Московский «Спартак» проиграл испанской «Севилье» в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

    Встреча группы Е четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов прошла в Севилье и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе «Севильи» отличились Клеман Лангле, отправивший мяч в ворота «красно-белых» на 30-й минуте, и Эвер Банега на 59-й. Среди гостей отметился Зе Луиш.

    В следующем туре «красно-белые» примут «Марибор», а «Севилья» дома сыграет с «Ливерпулем». Оба матча состоятся 21 ноября.

    Напомним, предыдущая встреча «Спартака» и «Севильи», прошедшая в Москве 17 октября, завершилась убедительной победой «красно-белых» со счетом 5:1.

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