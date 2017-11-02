FIS рассмотрит вопрос о введении санкций против Легкова и Белова

Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассмотрит дела российских лыжников после того, как МОК объявит решения по всем шести нашим спортсменам. Кроме Александра Легкова и Евгения Белова расследование затронуло Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.
Соответствующее сообщение появилось сегодня на сайте FIS.
Из сообщения: «Когда вердикты по всем шести спортсменам будут объявлены МОК, антидопинговая комиссия FIS рассмотрит эти дела и предпримет необходимые меры, которые находятся в компетенции FIS, предоставив спортсменам право на разбирательство в ускоренном режиме в рамках персональных слушаний».
Как сообщает РИА Новости, принять решение по четырем лыжникам должны на следующей неделе.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью RT заявила, что решение МОК стало для нее неожиданностью.
Светлана Журова: «Это для меня большая неожиданность. Нужно понять, что именно им инкриминируют. Идёт речь о поцарапанных баночках или обнаружении допинга в пробах. Ведь сейчас никто уже не может понять, кто нанёс эти царапины. Сильно сомневаюсь, что были обнаружены следы допинга. Скорее всего, речь идёт о нарушении целостности колбы. Тяжело будет доказать, что сами спортсмены тут ни при чём. Кстати, раньше любое повреждение банки оставалось на совести WADA, и такая проба вообще могла быть признана недействительной».
Напомним, в декабре прошлого года МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх-2014 в Сочи. Это произошло после публикации второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Комиссия во главе с Денисом Освальдом признала виновными в нарушении антидопинговых правил Александра Легкова и Евгения Белова. Они получили пожизненную дисквалификацию и не смогут принять участие в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Кроме этого, спортсмены лишены медалей сочинской Олимпиады-2014.
Адвокат российских лыжников Христоф Вишеманн заявил, что они опротестуют решение комиссии МОК о дисквалификации.
Из сообщения: «Когда вердикты по всем шести спортсменам будут объявлены МОК, антидопинговая комиссия FIS рассмотрит эти дела и предпримет необходимые меры, которые находятся в компетенции FIS, предоставив спортсменам право на разбирательство в ускоренном режиме в рамках персональных слушаний».
Как сообщает РИА Новости, принять решение по четырем лыжникам должны на следующей неделе.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью RT заявила, что решение МОК стало для нее неожиданностью.
Светлана Журова: «Это для меня большая неожиданность. Нужно понять, что именно им инкриминируют. Идёт речь о поцарапанных баночках или обнаружении допинга в пробах. Ведь сейчас никто уже не может понять, кто нанёс эти царапины. Сильно сомневаюсь, что были обнаружены следы допинга. Скорее всего, речь идёт о нарушении целостности колбы. Тяжело будет доказать, что сами спортсмены тут ни при чём. Кстати, раньше любое повреждение банки оставалось на совести WADA, и такая проба вообще могла быть признана недействительной».
Напомним, в декабре прошлого года МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх-2014 в Сочи. Это произошло после публикации второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Комиссия во главе с Денисом Освальдом признала виновными в нарушении антидопинговых правил Александра Легкова и Евгения Белова. Они получили пожизненную дисквалификацию и не смогут принять участие в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Кроме этого, спортсмены лишены медалей сочинской Олимпиады-2014.
Адвокат российских лыжников Христоф Вишеманн заявил, что они опротестуют решение комиссии МОК о дисквалификации.
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