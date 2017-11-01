Министр обороны Великобритании подал в отставку после обвинений в домогательствах

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку после того, как его обвинили в приставаниях к журналистке Джулия
Хартли-Брюер.
Об этом сообщает британская телерадиокорпорация BBС.
Скандал вокруг недопустимого поведения главы Минобороны Великобритании разгорелся после того, как журналистка Джулия Хартли-Брюер, работавшая обозревателем в газете Sunday Express, рассказала о давнем инциденте, произошедшем с ней на ужине во время конференции Консервативной партии. Брюер вспоминала, как мужчина, имя которого она не назвала, несколько раз пытался положить руку ей на колено. Журналистка пригрозила, что ударит его по лицу, чтобы избавиться от приставаний.
Таблоид Sun обратил внимание на историю Джулии, и вскоре стало известно имя мужчины — им оказался Майкл Фэллон. Он не стал отпираться и признал, что действительно однажды позволил себе лишнее в отношении журналистки, но давно извинился за проступок. Тем не менее, ситуация наделала много шума в СМИ.
Как сообщает ТАСС, в Минобороны Великобритании подтвердили информацию об отставке Фэллона.
Скандал вокруг недопустимого поведения главы Минобороны Великобритании разгорелся после того, как журналистка Джулия Хартли-Брюер, работавшая обозревателем в газете Sunday Express, рассказала о давнем инциденте, произошедшем с ней на ужине во время конференции Консервативной партии. Брюер вспоминала, как мужчина, имя которого она не назвала, несколько раз пытался положить руку ей на колено. Журналистка пригрозила, что ударит его по лицу, чтобы избавиться от приставаний.
Таблоид Sun обратил внимание на историю Джулии, и вскоре стало известно имя мужчины — им оказался Майкл Фэллон. Он не стал отпираться и признал, что действительно однажды позволил себе лишнее в отношении журналистки, но давно извинился за проступок. Тем не менее, ситуация наделала много шума в СМИ.
Как сообщает ТАСС, в Минобороны Великобритании подтвердили информацию об отставке Фэллона.
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