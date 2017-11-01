Пациенты устроили дебош в психдиспансере под Смоленском

Пациенты, проходящие медосвидетельствование по уголовным делам, устроили беспорядки в психдиспансере под Смоленском.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, зачинщики беспорядков задержаны.
Источник: «Инцидент произошел в психдиспансере в пригороде Смоленска. Часть пациентов, подлежащих психиатрической экспертизе по уголовным делам, устроила дебош. На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали несколько десятков человек — зачинщиков и активистов дебоша».
У задержанных изъяли арматуру, палки и самодельные колья.
Источник: «Инцидент произошел в психдиспансере в пригороде Смоленска. Часть пациентов, подлежащих психиатрической экспертизе по уголовным делам, устроила дебош. На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали несколько десятков человек — зачинщиков и активистов дебоша».
У задержанных изъяли арматуру, палки и самодельные колья.
Комментарии