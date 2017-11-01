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2 ноября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    Пациенты устроили дебош в психдиспансере под Смоленском

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    Пациенты устроили дебош в психдиспансере под Смоленском

    Пациенты устроили дебош в психдиспансере под Смоленском

    Пациенты, проходящие медосвидетельствование по уголовным делам, устроили беспорядки в психдиспансере под Смоленском.

    Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, зачинщики беспорядков задержаны.

    Источник: «Инцидент произошел в психдиспансере в пригороде Смоленска. Часть пациентов, подлежащих психиатрической экспертизе по уголовным делам, устроила дебош. На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали несколько десятков человек — зачинщиков и активистов дебоша».

    У задержанных изъяли арматуру, палки и самодельные колья.

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