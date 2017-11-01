Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы

    Из Бахрейна депортированы две россиянки, поставлявшие секс-рабынь

    комментировать

    Из Бахрейна депортированы две россиянки, поставлявшие секс-рабынь

    Из Бахрейна депортированы две россиянки, поставлявшие <nobr>секс-рабынь</nobr>

    Россиянок, депортированных из Бахрейна, подозревают в торговле людьми. Их обвиняют в том, что они вербовали девушек в разных регионах РФ, а затем переправляли за границу для занятия проституцией.

    В полиции сообщили, что двух гражданок РФ, которых подозревают в торговле людьми, депортировали из Бахрейна.

    Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Сегодня сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России обеспечена депортация двух гражданок России, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127.1 УК РФ („Торговля людьми“)».

    По версии следствия, 28-летняя и 32-летняя россиянки организовали переправку в Бахрейн секс-рабынь. Они действовали в период с 2011-го по 2016 год на территории Удмуртии, Челябинской области и Пермского края, передает ТАСС.

    смотреть«ЧП. Расследование»: «Рабыни XXI века»
    «ЧП. Расследование»: «Рабыни XXI века»
    Преступницы вербовали молодых девушек, а затем переправляли их в Бахрейн. Там их встречали сообщники вербовщиц, они отнимали у девушек паспорта, а затем незаконно удерживали за границей и сексуально эксплуатировали под угрозой физической расправы.

    Уголовное дело было возбуждено в прошлом году. Подозреваемые в торговле секс-рабынями россиянки были объявлены в розыск по линии Интерпола. В августе текущего года их задержали в Бахрейне.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru