Из Бахрейна депортированы две россиянки, поставлявшие секс-рабынь

Россиянок, депортированных из Бахрейна, подозревают в торговле людьми. Их обвиняют в том, что они вербовали девушек в разных регионах РФ, а затем переправляли за границу для занятия проституцией.
В полиции сообщили, что двух гражданок РФ, которых подозревают в торговле людьми, депортировали из Бахрейна.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Сегодня сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России обеспечена депортация двух гражданок России, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127.1 УК РФ („Торговля людьми“)».
По версии следствия, 28-летняя и 32-летняя россиянки организовали переправку в Бахрейн секс-рабынь. Они действовали в период с 2011-го по 2016 год на территории Удмуртии, Челябинской области и Пермского края, передает ТАСС.
Преступницы вербовали молодых девушек, а затем переправляли их в Бахрейн. Там их встречали сообщники вербовщиц, они отнимали у девушек паспорта, а затем незаконно удерживали за границей и сексуально эксплуатировали под угрозой физической расправы.
Уголовное дело было возбуждено в прошлом году. Подозреваемые в торговле секс-рабынями россиянки были объявлены в розыск по линии Интерпола. В августе текущего года их задержали в Бахрейне.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Сегодня сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России обеспечена депортация двух гражданок России, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127.1 УК РФ („Торговля людьми“)».
По версии следствия, 28-летняя и 32-летняя россиянки организовали переправку в Бахрейн секс-рабынь. Они действовали в период с 2011-го по 2016 год на территории Удмуртии, Челябинской области и Пермского края, передает ТАСС.
Преступницы вербовали молодых девушек, а затем переправляли их в Бахрейн. Там их встречали сообщники вербовщиц, они отнимали у девушек паспорта, а затем незаконно удерживали за границей и сексуально эксплуатировали под угрозой физической расправы.
Уголовное дело было возбуждено в прошлом году. Подозреваемые в торговле секс-рабынями россиянки были объявлены в розыск по линии Интерпола. В августе текущего года их задержали в Бахрейне.
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