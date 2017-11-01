Ученый-атомщик Георгий Карзов скончался после ДТП

Ученый Георгий Карзов скончался в результате травм, полученных в ДТП на прошлой неделе. Об этом сообщает сайт Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов «Прометей».

Из сообщения института ЦНИИ КМ «Прометей»: «Коллектив … понес невосполнимую утрату: 31 октября 2017 года на 79-м году жизни после автокатастрофы скоропостижно скончался ученый с мировым именем, доктор технических наук, профессор, лауреат государственных премий СССР и РФ и других государственных наград, Георгий Павлович Карзов».



Георгий Карзов попал в ДТП 27 октября во Всеволожском районе Ленобласти. Он не справился с управлением, в результате его автомобиль врезался в ограждение, а затем улетел в кювет. По информации СМИ, вместе с Карзовым в салоне автомобиля находилась его супруга, она также была госпитализирована.