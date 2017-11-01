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2 ноября, 15:00
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    Ученый-атомщик Георгий Карзов скончался после ДТП

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    • Фото: Климентьев Михаил / ТАСС
    <nobr>Ученый-атомщик</nobr> Георгий Карзов скончался после ДТП

    Ученый-атомщик Георгий Карзов скончался после ДТП

    <nobr>Ученый-атомщик</nobr> Георгий Карзов скончался после ДТП
  • Фото: Климентьев Михаил / ТАСС

    • Ученый Георгий Карзов скончался в результате травм, полученных в ДТП на прошлой неделе. Об этом сообщает сайт Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов «Прометей».

    Из сообщения института ЦНИИ КМ «Прометей»: «Коллектив … понес невосполнимую утрату: 31 октября 2017 года на 79-м году жизни после автокатастрофы скоропостижно скончался ученый с мировым именем, доктор технических наук, профессор, лауреат государственных премий СССР и РФ и других государственных наград, Георгий Павлович Карзов».

    Георгий Карзов попал в ДТП 27 октября во Всеволожском районе Ленобласти. Он не справился с управлением, в результате его автомобиль врезался в ограждение, а затем улетел в кювет. По информации СМИ, вместе с Карзовым в салоне автомобиля находилась его супруга, она также была госпитализирована.

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