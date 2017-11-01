Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
    ЦБ начал оценивать экономику по новостям в Интернете. СМИ, технологии, Центробанк, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦБ начал оценивать экономику по новостям в Интернете

    ЦБ начал оценивать экономику по новостям в Интернете

    комментировать
    ЦБ начал оценивать экономику по новостям в Интернете

    ЦБ начал оценивать экономику по новостям в Интернете

    ЦБ начал оценивать экономику по новостям в Интернете

      В российском Центробанке учатся анализировать состояние экономики по публикациям в СМИ. Регулятор представил исследование, основанное на модной сейчас технологии Big Data.

      Для этого проанализировали 50 тысяч статей с неназванного интернет-ресурса об экономике. В текстах сначала выделяли темы, потом с помощью технологии машинного обучения определяли, в каком тоне написан текст, в итоге все превращалось в количественные данные.

      Пока Центробанк подчеркивает: исследование авторское и не отражает мнение всего ЦБ. Но метод уже показал эффективность. Новости из Интернета, в частности, смогли неплохо предсказать движения такого показателя, как индекс экономической активности.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru