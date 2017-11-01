ЦБ начал оценивать экономику по новостям в Интернете

В российском Центробанке учатся анализировать состояние экономики по публикациям в СМИ. Регулятор представил исследование, основанное на модной сейчас технологии Big Data.

Для этого проанализировали 50 тысяч статей с неназванного интернет-ресурса об экономике. В текстах сначала выделяли темы, потом с помощью технологии машинного обучения определяли, в каком тоне написан текст, в итоге все превращалось в количественные данные.



Пока Центробанк подчеркивает: исследование авторское и не отражает мнение всего ЦБ. Но метод уже показал эффективность. Новости из Интернета, в частности, смогли неплохо предсказать движения такого показателя, как индекс экономической активности.