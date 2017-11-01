Сто дней до Игр-2018: в Южной Корее стартовала эстафета Олимпийского огня

Рейс, следующий из греческих Афин, доставил в южнокорейский Инчхон Олимпийский огонь: до старта зимних Игр в Пхёнчхане остается ровно 100 дней.
Два главных талисмана предстоящей Олимпиады и Паралимпиады — Белый тигр по имени Сухоран и черный медведь Бандаби, отдаленно напоминающий Олимпийского мишку из Москвы 1980 года. На то, что они принесут удачу, очень надеются в Оргкомитете «Пхёнчхан-2018».
Сонг Бэк-Ю, пресс-атташе Оргкомитета «Пхёнчхан-2018»: «Мы выбрали пять основных слоганов — мирная Олимпиада, культурная Олимпиада, экологически чистая Олимпиада, информативно-технологичная Олимпиада, экономичная Олимпиада».
Последний слоган — похоже, определяющий. Согласно данным Центра экономических исследований «Хёндэ», вложив чуть больше двух миллиардов долларов, Корея рассчитывает на экономический эффект от Игр в 56 миллиардов.
Вообще, экзотическую корейскую сборную по биатлону перед Олимпиадой стали именовать «русским проектом». Едва ли не треть в ней — выходцы из России.
В Южной Корее пытаются сделать все, чтобы Олимпиада прошла мирно. Северный сосед, похоже, не против. Спортсмен из КНДР примет участие в соревнованиях по фигурному катанию. Возможно, мы увидим Северную Корею и в других видах спорта.
Эту будут самые компактные зимние Игры в истории. Олимпиада в Пхёнчхане организована по той же концепции, что и в Сочи: соревнования пройдут в горном и прибрежном кластерах. Но если у нас объекты на Красной Поляне все-таки располагались на небольшом отдалении друг от друга, то в Пхёнчхане от центральной площади, которая станет сердцем Олимпиады, до любого объекта можно будет добраться за полчаса.
До этого 7500 факелоносцев пронесут олимпийский огонь по девяти южнокорейским провинциям и восьми крупным городам. Дизайн главного Олимпийского факела и тысяч факелов поменьше разработала местная знаменитость — скульптор и архитектор Ким Ен Се.
Ким Ен Се: «Если вы посмотрите на факел сверху, то увидите те самые пять ветвей дизайна, которые соединяются воедино, и слоган „Страсть объединяет“ в одном месте. Получается, что пять континентов собираются в одном месте. Это выглядит будто звезда, а также как одно из возможных написаний Пхёнчхана на корейском, так что это хорошо обыгрывается. Черты отсылают к корейской традиционной керамической утвари, которую делали тысячи лет назад. Так что он белый, глянцевый и очень простой».
Через 100 дней, 9 февраля, в чаше вспыхнет огонь XXIII зимних Олимпийских игр.
Сонг Бэк-Ю, пресс-атташе Оргкомитета «Пхёнчхан-2018»: «Мы выбрали пять основных слоганов — мирная Олимпиада, культурная Олимпиада, экологически чистая Олимпиада, информативно-технологичная Олимпиада, экономичная Олимпиада».
Последний слоган — похоже, определяющий. Согласно данным Центра экономических исследований «Хёндэ», вложив чуть больше двух миллиардов долларов, Корея рассчитывает на экономический эффект от Игр в 56 миллиардов.
Вообще, экзотическую корейскую сборную по биатлону перед Олимпиадой стали именовать «русским проектом». Едва ли не треть в ней — выходцы из России.
В Южной Корее пытаются сделать все, чтобы Олимпиада прошла мирно. Северный сосед, похоже, не против. Спортсмен из КНДР примет участие в соревнованиях по фигурному катанию. Возможно, мы увидим Северную Корею и в других видах спорта.
Эту будут самые компактные зимние Игры в истории. Олимпиада в Пхёнчхане организована по той же концепции, что и в Сочи: соревнования пройдут в горном и прибрежном кластерах. Но если у нас объекты на Красной Поляне все-таки располагались на небольшом отдалении друг от друга, то в Пхёнчхане от центральной площади, которая станет сердцем Олимпиады, до любого объекта можно будет добраться за полчаса.
До этого 7500 факелоносцев пронесут олимпийский огонь по девяти южнокорейским провинциям и восьми крупным городам. Дизайн главного Олимпийского факела и тысяч факелов поменьше разработала местная знаменитость — скульптор и архитектор Ким Ен Се.
Ким Ен Се: «Если вы посмотрите на факел сверху, то увидите те самые пять ветвей дизайна, которые соединяются воедино, и слоган „Страсть объединяет“ в одном месте. Получается, что пять континентов собираются в одном месте. Это выглядит будто звезда, а также как одно из возможных написаний Пхёнчхана на корейском, так что это хорошо обыгрывается. Черты отсылают к корейской традиционной керамической утвари, которую делали тысячи лет назад. Так что он белый, глянцевый и очень простой».
Через 100 дней, 9 февраля, в чаше вспыхнет огонь XXIII зимних Олимпийских игр.
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