Петербургскому музею артиллерии подарили «Тюльпан»

Самый большой самоходный миномет Военно-историческому музею артиллерии передали в преддверие Дня ракетных войск и артиллерии.

Орудие с цветочным названием оказалось настолько громоздким, что платформа с ним даже не прошла в арку кронверка Петропавловской крепости. Так что пока «Тюльпан» поставили за его стенами рядом с другими подарками: десантируемой системой залпового огня «Град-В» и 152-миллиметровой буксируемой гаубицей.



А самым любопытным обретением внешней экспозиции стала чехословацкая самоходка «Дана», которая в странах Варшавского договора была принята на вооружение в конце 1970-х. По утверждению директора музея Валерия Крылова, вошедший в экспозицию образец остался единственным ныне существующим образцом данной модели вооружения.



Уникальное самоходное орудие пока широкая публика осмотреть не сможет. Его установили на территории открытого хранения со стороны Кронверкского протока, которую обустраивают по указанию министра обороны.



Директор военно-исторического музея сообщил, что окончательно благоустройство участка и пополнение экспозиции будет закончено к середине следующего года. Тогда существенно увеличившийся парк выставленной на улице техники и вооружения и откроют для посетителей.