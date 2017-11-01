Морские дьяволы
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Морские дьяволы

    Трамп после атаки в Нью-Йорке пообещал ужесточить наказание за терроризм

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    Трамп после атаки в <nobr>Нью-Йорке</nobr> пообещал ужесточить наказание за терроризм

    Трамп после атаки в Нью-Йорке пообещал ужесточить наказание за терроризм

    Трамп после атаки в <nobr>Нью-Йорке</nobr> пообещал ужесточить наказание за терроризм
  • Фото: Associated Press © 2017, Evan Vucci

    • Президент США пообещал разработать меры, которые ужесточат наказание за терроризм.

    Дональд Трамп: «Мы должны разработать наказание, гораздо более быстрое и сильное, чем то наказание, которое эти животные получают сейчас. То, что у нас есть сейчас, — это ерунда, просто смешно».

    С таким резким заявлением американский лидер выступил в Белом доме, передает РИА Новости.

    смотретьНью-йоркский террорист на допросах похвастался совершённой атакой
    Нью-йоркский террорист на допросах похвастался совершённой атакой
    Атака произошла во вторник в районе Манхэттен. Водитель сбивал людей на велодорожке, жертвами теракта стали восемь человек. В результате он врезался в школьный автобус и выскочил из салона. Его ранили и задержали сотрудники полиции. Подозреваемый Сайфулло Саипов уже был допрошен.

    Жертвами теракта в Нью-Йорке, по последним данным, стали 8 человек, еще более 10 получили ранения. Все случилось в южной…

    Опубликовано НТВ 31 октября 2017 г.

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