Трамп после атаки в Нью-Йорке пообещал ужесточить наказание за терроризм

Президент США пообещал разработать меры, которые ужесточат наказание за терроризм.
Дональд Трамп: «Мы должны разработать наказание, гораздо более быстрое и сильное, чем то наказание, которое эти животные получают сейчас. То, что у нас есть сейчас, — это ерунда, просто смешно».
С таким резким заявлением американский лидер выступил в Белом доме, передает РИА Новости.
Атака произошла во вторник в районе Манхэттен. Водитель сбивал людей на велодорожке, жертвами теракта стали восемь человек. В результате он врезался в школьный автобус и выскочил из салона. Его ранили и задержали сотрудники полиции. Подозреваемый Сайфулло Саипов уже был допрошен.
С таким резким заявлением американский лидер выступил в Белом доме, передает РИА Новости.
Атака произошла во вторник в районе Манхэттен. Водитель сбивал людей на велодорожке, жертвами теракта стали восемь человек. В результате он врезался в школьный автобус и выскочил из салона. Его ранили и задержали сотрудники полиции. Подозреваемый Сайфулло Саипов уже был допрошен.
Жертвами теракта в Нью-Йорке, по последним данным, стали 8 человек, еще более 10 получили ранения. Все случилось в южной…Опубликовано НТВ 31 октября 2017 г.
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