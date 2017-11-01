Прощание с актером Сергеем Кудрявцевым состоится 3 ноября в театре Ленсовета

Петербургский артист умер после тяжелой болезни на
57-м году жизни. Прощание, отпевание и похороны пройдут в ближайшую пятницу.
Сегодня не стало Сергея Кудрявцева. Актер театра имени Ленсовета был известен широкой публике благодаря сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны», где он сыграл оперуполномоченного убойного отдела ГУВД.
Кудрявцев родился в эстонском Силламяэ, но учился в Ленинграде на курсе Игоря Горбачёва. Играл в нескольких театрах, в том числе в Александринском и у Малыщицкого. Театралам актер хорошо знаком по последним работам: довлатовскому персонажу в спектакле «Заповедник» и ролью Шамраева в чеховской« Чайке». На этих подмостках актер играл с 2005 года.
Сергей Кудрявцев ушел на 57-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Прощание с артистом состоится 3 ноября в поддень на камерной сцене театра Ленсовета. Отпевание пройдет во Владимирском соборе.
Кудрявцев родился в эстонском Силламяэ, но учился в Ленинграде на курсе Игоря Горбачёва. Играл в нескольких театрах, в том числе в Александринском и у Малыщицкого. Театралам актер хорошо знаком по последним работам: довлатовскому персонажу в спектакле «Заповедник» и ролью Шамраева в чеховской« Чайке». На этих подмостках актер играл с 2005 года.
Сергей Кудрявцев ушел на 57-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Прощание с артистом состоится 3 ноября в поддень на камерной сцене театра Ленсовета. Отпевание пройдет во Владимирском соборе.
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