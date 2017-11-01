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Морские дьяволы
    Прощание с актером Сергеем Кудрявцевым состоится 3 ноября в театре Ленсовета. Санкт-Петербург, артисты, кино, сериалы, смерть, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрощание с актером Сергеем Кудрявцевым состоится 3 ноября в театре Ленсовета

    Прощание с актером Сергеем Кудрявцевым состоится 3 ноября в театре Ленсовета

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    Прощание с актером Сергеем Кудрявцевым состоится 3 ноября в театре Ленсовета

    Прощание с актером Сергеем Кудрявцевым состоится 3 ноября в театре Ленсовета

    Прощание с актером Сергеем Кудрявцевым состоится 3 ноября в театре Ленсовета

      Петербургский артист умер после тяжелой болезни на 57-м году жизни. Прощание, отпевание и похороны пройдут в ближайшую пятницу.

      Сегодня не стало Сергея Кудрявцева. Актер театра имени Ленсовета был известен широкой публике благодаря сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны», где он сыграл оперуполномоченного убойного отдела ГУВД.

      Кудрявцев родился в эстонском Силламяэ, но учился в Ленинграде на курсе Игоря Горбачёва. Играл в нескольких театрах, в том числе в Александринском и у Малыщицкого. Театралам актер хорошо знаком по последним работам: довлатовскому персонажу в спектакле «Заповедник» и ролью Шамраева в чеховской« Чайке». На этих подмостках актер играл с 2005 года.

      Сергей Кудрявцев ушел на 57-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни      . Прощание с артистом состоится 3 ноября в поддень на камерной сцене театра Ленсовета. Отпевание пройдет во Владимирском соборе.

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