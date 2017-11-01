В Пулково вернули 15 минут для бесплатной стоянки

Управляющая компания петербургского аэропорта пошло навстречу пассажирам и требованиям ФАС.

Руководство аэропорта Пулково продлило время бесплатной парковки в так называемой зоне Kiss and fly. Интервал бесплатной стоянки в зоне вылета-прилета был сокращен с 1 июня. По истечении десяти минут пребывания у здания терминала автомобилистам требовалось заплатить тысячу рублей. Затем плата была снижена до 700.



Тем не менее, подобное решение возмутило петербуржцев. В антимонопольной службе их жалобы посчитали обоснованными и потребовали вернуть прежние условия для посадки-высадки пассажиров. В итоге водителям и пассажирам пошли навстречу.



Кроме того, стало известно, что к лету следующего года на подъезде к аэропорту планируют организовать перехватывающую парковку. Она будет рассчитана на тех, кто слишком рано приехал в Пулково или ждет рейс, прибывающий с задержкой, а также на водителей такси.