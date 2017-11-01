Морские дьяволы
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Морские дьяволы
    В Пулково вернули 15 минут для бесплатной стоянки. Пулково, Санкт-Петербург, автомобили, аэропорты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Пулково вернули 15 минут для бесплатной стоянки

    В Пулково вернули 15 минут для бесплатной стоянки

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    В Пулково вернули 15 минут для бесплатной стоянки

    В Пулково вернули 15 минут для бесплатной стоянки

    В Пулково вернули 15 минут для бесплатной стоянки

      Управляющая компания петербургского аэропорта пошло навстречу пассажирам и требованиям ФАС.

      Руководство аэропорта Пулково продлило время бесплатной парковки в так называемой зоне Kiss and fly. Интервал бесплатной стоянки в зоне вылета-прилета был сокращен с 1 июня. По истечении десяти минут пребывания у здания терминала автомобилистам требовалось заплатить тысячу рублей. Затем плата была снижена до 700.

      Тем не менее, подобное решение возмутило петербуржцев. В антимонопольной службе их жалобы посчитали обоснованными и потребовали вернуть прежние условия для посадки-высадки пассажиров. В итоге водителям и пассажирам пошли навстречу.

      Кроме того, стало известно, что к лету следующего года на подъезде к аэропорту планируют организовать перехватывающую парковку. Она будет рассчитана на тех, кто слишком рано приехал в Пулково или ждет рейс, прибывающий с задержкой, а также на водителей такси.

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