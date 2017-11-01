Эксперты: турецкие отельеры не откажутся от системы «все включено»

Сегодня экспертам и чиновникам, связанным с туризмом, пришлось успокаивать россиян. В прессе появились сообщения, что турецкие бизнесмены просят отменить в местных отелях систему all inclusive («все включено»).
По словам бизнесменов, из-за этой системы туристы боятся пропустить завтрак, обед, ужин и другие увеселительные мероприятия, поэтому никуда из отеля не выходят и не приносят дохода турецким магазинам.
Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что тема звучит не в первый раз, но никаких решений от турецкой стороны сейчас нет.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сомневается, что Турция на такое способна: слишком много российских туристов выбирают «все включено».
Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что тема звучит не в первый раз, но никаких решений от турецкой стороны сейчас нет.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сомневается, что Турция на такое способна: слишком много российских туристов выбирают «все включено».
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