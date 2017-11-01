Forbes включил Набиуллину и Симоньян в рейтинг самых влиятельных женщин мира

Председатель ЦБ РФ Эльвира Нибиуллина и главный редактор RT Маргарита Симоньян вошли в рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии Forbes.
Глава Центробанка оказалась на 49-м месте, главред RT и Sputnik заняла 52-е место. Комментируя свое появление в топ-100, Маргарита Симоньян не без иронии заметила, что предпочла бы оказаться в другом списке бизнес-издания, сообщает сайт RT.
Маргарита Симоньян, главный редактор RT и Sputnik: «Я испытываю глубокое сожаление по поводу того, что попала не в тот список Forbes. Также огромное сожаление по этому поводу испытывают мои многочисленные родственники».
В свою очередь Forbes, комментируя включение Симоньян в рейтинг, отметил, что еще год назад большинство людей не знали, кто она такая, а «сейчас ее обсуждают в политических и медиакругах».
Согласно составленному американским журналом Forbes рейтингу, самая влиятельная женщина на планете — канцлер ФРГ Ангела Меркель. Вторую строчку заняла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а на третьей оказалась американский предприниматель и филантроп Мелинда Гейтс, супруга основателя корпорации Misrosoft Билла Гейтса.
Американская телеведущая Опра Уинфри заняла 21-е место, певица Бейонсе — 50-е.
Маргарита Симоньян, главный редактор RT и Sputnik: «Я испытываю глубокое сожаление по поводу того, что попала не в тот список Forbes. Также огромное сожаление по этому поводу испытывают мои многочисленные родственники».
В свою очередь Forbes, комментируя включение Симоньян в рейтинг, отметил, что еще год назад большинство людей не знали, кто она такая, а «сейчас ее обсуждают в политических и медиакругах».
Согласно составленному американским журналом Forbes рейтингу, самая влиятельная женщина на планете — канцлер ФРГ Ангела Меркель. Вторую строчку заняла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а на третьей оказалась американский предприниматель и филантроп Мелинда Гейтс, супруга основателя корпорации Misrosoft Билла Гейтса.
Американская телеведущая Опра Уинфри заняла 21-е место, певица Бейонсе — 50-е.
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