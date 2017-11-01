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Морские дьяволы
    Поврежденные участки газопровода в Крыму переданы правоохранителям. газ, газопровод, диверсии, Крым. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоврежденные участки газопровода в Крыму переданы правоохранителям

    Поврежденные участки газопровода в Крыму переданы правоохранителям

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    Поврежденные участки газопровода в Крыму переданы правоохранителям

    Поврежденные участки газопровода в Крыму переданы правоохранителям

    Поврежденные участки газопровода в Крыму переданы правоохранителям

      В Крыму сегодня выясняют причины аварий, которые произошли на газопроводах и ЛЭП на Южном берегу с разницей в несколько часов.

      В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что при осмотре аварийных участков обнаружены следы внешнего воздействия. Аналогичную позицию озвучили в компании «Крымгазсети».

      Юлия Максименко, глава пресс-центра компании: «При обследовании газопровода было выявлено сквозное повреждение вследствие неустановленного механического воздействия. Специалисты предприятия вырезали поврежденные участки газопровода и передали их в правоохранительные органы».

      Тем временем заканчивается ликвидация последствий аварии на Южном берегу Крыма, восстановлено энергоснабжение. Газ вернулся в большинство населенных пунктов.

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