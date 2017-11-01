В Петербурге провели первый баттл между роботом и рэпером

Робот Теспиан и МС Moonstar устроили первый в России кибербаттл.

Событие приурочили к петербургской премьере шоу «Бронебот». Словесный поединок человека и бота проходил в режиме фристайл, то есть практически без предварительной серьезной подготовки.



Дорогостоящий бот, по словам создателей, был сконструирован 15 лет назад и специально запрограммирован для сегодняшней встречи. В отличие от рэперов с человеческим лицом Теспиан начисто лишен опции по использованию ненормативной лексики и нарочитой агрессивности.



Судя по реакции публики, сегодня человек превзошел робота, хотя и с небольшим перевесом. Сам же победитель Максим Захаров признался, что никакого дискомфорта во время выступления не испытал, а результат эксперимента можно описать перефразированным Маяковским: «Все мы немножко роботы» и «каждый из нас по-своему робот».