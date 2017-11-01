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    В Петербурге провели первый баттл между роботом и рэпером. Санкт-Петербург, музыка и музыканты, роботы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге провели первый баттл между роботом и рэпером

    В Петербурге провели первый баттл между роботом и рэпером

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    В Петербурге провели первый баттл между роботом и рэпером

    В Петербурге провели первый баттл между роботом и рэпером

    В Петербурге провели первый баттл между роботом и рэпером

      Робот Теспиан и МС Moonstar устроили первый в России кибербаттл.

      Событие приурочили к петербургской премьере шоу «Бронебот». Словесный поединок человека и бота проходил в режиме фристайл, то есть практически без предварительной серьезной подготовки.

      Дорогостоящий бот, по словам создателей, был сконструирован 15 лет назад и специально запрограммирован для сегодняшней встречи. В отличие от рэперов с человеческим лицом Теспиан начисто лишен опции по использованию ненормативной лексики и нарочитой агрессивности.

      Судя по реакции публики, сегодня человек превзошел робота, хотя и с небольшим перевесом. Сам же победитель Максим Захаров признался, что никакого дискомфорта во время выступления не испытал, а результат эксперимента можно описать перефразированным Маяковским: «Все мы немножко роботы» и «каждый из нас по-своему робот».

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