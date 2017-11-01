Нью-йоркский террорист на допросах похвастался совершённой атакой

Жертвами теракта на Манхэттене стали преимущественно иностранные граждане — пятеро аргентинцев и одна бельгийка. Личности еще двоих погибших пока не установлены. Сам злоумышленник,
29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, который на арендованном грузовике давил людей, при задержании был ранен в живот.
Дональд Трамп назвал террориста «больным и психически неуравновешенным человеком». Спецслужбы США полагают, что Саипов действовал в одиночку. Задержанного уже допросили, а также провели обыски в его доме. Судя по имеющейся информации, террорист является приверженцем запрещенной группировки ИГИЛ. А саму атаку на прохожих он готовил последние несколько недель, передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
Саипов не выбирал жертв, он просто таранил людей. На взятом в аренду грузовике он выехал на велосипедную дорожку в Нижнем Манхэттене и на скорости промчался по ней несколько кварталов, давя велосипедистов. Остановил его школьный автобус с детьми детьми, в который Саипов врезался на перекрестке.
На любительской съемке видно, как, выскочив из грузовика, нападавший метался по улице, пытаясь скрыться, а в руках у него было оружие. Позже выяснилось, что пистолеты были ненастоящими, но подоспевшие офицеры рисковать не стали и открыли огонь. Раненого Саипова арестовали на месте.
Джоси Лис, очевидец: «Мы его видели. Он был одет во что-то темное, и у него была борода и два пистолета. Было очень страшно, и мы решили убежать назад в школу».
На велосипедной дорожке остались убитые и раненые. Грузовик успел сбить около 20 человек, восемь из них погибли. Cреди них бельгиец и пятеро граждан Аргентины, отмечавших в Нью-Йорке 30-летие окончания университета.
Этот почерк давно уже знаком Европе: несущийся на скорости грузовик как оружие. Десятки терактов были совершены подобным образом. В Нью-Йорке, выскочив из машины, Саипов, по словам очевидцев, кричал «Аллах Акбар».
Джон Миллер, заместитель комиссара полиции Нью-Йорка: «Главный подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке Саипов готовился к этому нападению не меньше нескольких недель и, по предварительным данным, осуществил его во имя террористической группировки „Исламское государство“».
29-летний Сайфулло Саипов уроженец Узбекистана. В 2010-м, выиграв в лотерею вид на жительство в США он перебрался в Америку. Жил во Флориде и в Огайо, где женился и даже пытался открыть свой бизнес.
Стив Ньюман, сосед подозреваемого: «Этот парень жил по соседству. Когда я выгуливал собаку, мы несколько раз здоровались».
Полгода назад Саипов переехал в город Патерсон в Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка. Устроился таксистом в Uber и, по словам знакомых, выглядел вполне довольным жизнью. Кроме штрафов за нарушение правил дорожного движения, никаких проблем с властями не имел.
Полиция уже провела обыск в его квартире и нашла несколько аккаунтов в соцсетях, связанных с боевиками «Исламского государства». Власти считают, что радикализировался Саипов в Америке под влиянием пропаганды террористов, но действовал в одиночку, без сообщников, и ни в какую террористическую ячейку не входил.
Саипову уже сделали операцию после ранения, его несколько раз допрашивали следователи. По словам источника в полиции, на допросах Саипов хвастался тем, что сделал, и заявил, что продолжил бы давить людей, если бы не врезался в школьный автобус.
Скорее всего, он и место атаки выбрал неслучайно: всего в нескольких десятках метров находится мемориал памяти жертв терактов 11 сентября. Парк, в котором всегда много людей, и, возможно, именно туда планировал добраться террорист.
Президент Дональд Трамп после атаки заявил, что рассмотрит возможность отправки террориста в спецтюрьму на базе ВМС Гуантанамо. С таким заявлением он выступил на заседании в Белом доме, передает ТАСС. Также американский лидер пообещал в ближайшее время начать работу над отменой лотереи грин-карт, благодаря которой Саипов получил вид на жительство в США, сообщает РИА Новости.
Дональд Трамп: «Я хотел сделать это уже давно, и мы попросим конгресс немедленно начать работу над этим. Нам нужно избавиться от этой программы-лотереи как можно скорее».
Саипов не выбирал жертв, он просто таранил людей. На взятом в аренду грузовике он выехал на велосипедную дорожку в Нижнем Манхэттене и на скорости промчался по ней несколько кварталов, давя велосипедистов. Остановил его школьный автобус с детьми детьми, в который Саипов врезался на перекрестке.
На любительской съемке видно, как, выскочив из грузовика, нападавший метался по улице, пытаясь скрыться, а в руках у него было оружие. Позже выяснилось, что пистолеты были ненастоящими, но подоспевшие офицеры рисковать не стали и открыли огонь. Раненого Саипова арестовали на месте.
Джоси Лис, очевидец: «Мы его видели. Он был одет во что-то темное, и у него была борода и два пистолета. Было очень страшно, и мы решили убежать назад в школу».
На велосипедной дорожке остались убитые и раненые. Грузовик успел сбить около 20 человек, восемь из них погибли. Cреди них бельгиец и пятеро граждан Аргентины, отмечавших в Нью-Йорке 30-летие окончания университета.
Этот почерк давно уже знаком Европе: несущийся на скорости грузовик как оружие. Десятки терактов были совершены подобным образом. В Нью-Йорке, выскочив из машины, Саипов, по словам очевидцев, кричал «Аллах Акбар».
Джон Миллер, заместитель комиссара полиции Нью-Йорка: «Главный подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке Саипов готовился к этому нападению не меньше нескольких недель и, по предварительным данным, осуществил его во имя террористической группировки „Исламское государство“».
29-летний Сайфулло Саипов уроженец Узбекистана. В 2010-м, выиграв в лотерею вид на жительство в США он перебрался в Америку. Жил во Флориде и в Огайо, где женился и даже пытался открыть свой бизнес.
Стив Ньюман, сосед подозреваемого: «Этот парень жил по соседству. Когда я выгуливал собаку, мы несколько раз здоровались».
Полгода назад Саипов переехал в город Патерсон в Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка. Устроился таксистом в Uber и, по словам знакомых, выглядел вполне довольным жизнью. Кроме штрафов за нарушение правил дорожного движения, никаких проблем с властями не имел.
Полиция уже провела обыск в его квартире и нашла несколько аккаунтов в соцсетях, связанных с боевиками «Исламского государства». Власти считают, что радикализировался Саипов в Америке под влиянием пропаганды террористов, но действовал в одиночку, без сообщников, и ни в какую террористическую ячейку не входил.
Саипову уже сделали операцию после ранения, его несколько раз допрашивали следователи. По словам источника в полиции, на допросах Саипов хвастался тем, что сделал, и заявил, что продолжил бы давить людей, если бы не врезался в школьный автобус.
Скорее всего, он и место атаки выбрал неслучайно: всего в нескольких десятках метров находится мемориал памяти жертв терактов 11 сентября. Парк, в котором всегда много людей, и, возможно, именно туда планировал добраться террорист.
Президент Дональд Трамп после атаки заявил, что рассмотрит возможность отправки террориста в спецтюрьму на базе ВМС Гуантанамо. С таким заявлением он выступил на заседании в Белом доме, передает ТАСС. Также американский лидер пообещал в ближайшее время начать работу над отменой лотереи грин-карт, благодаря которой Саипов получил вид на жительство в США, сообщает РИА Новости.
Дональд Трамп: «Я хотел сделать это уже давно, и мы попросим конгресс немедленно начать работу над этим. Нам нужно избавиться от этой программы-лотереи как можно скорее».
Жертвами теракта в Нью-Йорке, по последним данным, стали 8 человек, еще более 10 получили ранения. Все случилось в южной…Опубликовано НТВ 31 октября 2017 г.
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