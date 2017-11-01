Петербургские реставраторы вернули на фасад Аничкова дворца бронзовых стражников

В Петербурге завершается реставрация скульптур Аничкова дворца. Восстановительные работы проводились впервые.

Утром на свое место вернулась охрана северных рубежей Аничкова дворца. Правда, пока пост принял только один из бронзовых воинов. Его высота 3 метра и вес 400 килограммов, поэтому с установкой отреставрированных скульптур решили не спешить. Тем более что делается это впервые за два века.



Крепление к стене прогнило, так что последнее время воины держались на постаменте лишь под собственным весом. Как положено, первым после реставрации вернули старшего из бойцов. К 4 ноября в караул должны встать все стражники.



Практически закончена реставрация и фасада северного садового павильона. Скульптуры были установлены в честь победы в войне 1812 года. За два века они сильно проржавели. В некоторых местах чугун был пробит осколками снарядов времен Великой Отечественной войны.



Чугунные скульптуры воинов изначально были окрашены в белый цвет под гипс. Но реставраторы конца XIX века покрасили их в цвет черного металла. Современные мастера решили придать им первоначальный авторский вид. В следующем году отреставрируют и второй садовый павильон.