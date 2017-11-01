Велосипедист до смерти избил едва не сбившего его водителя в Брянской области

Велосипедиста из Брянской области обвиняют в том, что он до смерти избил водителя автомобиля, который едва не сбил его на дороге.
Как сообщает СУ СК по Брянской области, инцидент произошел во дворе одного из домов в городе Новозыбков. В ходе ссоры 28-летний мужчина избил 35-летнего водителя, который спустя два дня скончался от травм в больнице.
По словам обвиняемого, ссора произошла из-за ситуации на дороге: когда он ехал на велосипеде, его чуть не сбил пронесшийся рядом автомобиль. Отмечается, что «спустя непродолжительное время он жестоко наказал водителя за опасный маневр».
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Обвиняемый арестован.
По словам обвиняемого, ссора произошла из-за ситуации на дороге: когда он ехал на велосипеде, его чуть не сбил пронесшийся рядом автомобиль. Отмечается, что «спустя непродолжительное время он жестоко наказал водителя за опасный маневр».
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Обвиняемый арестован.
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