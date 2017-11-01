Саакашвили заявил, что его страница в Facebook заблокирована

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его страница в соцсети Facebook подверглась масштабной атаке и в результате была заблокирована.
Примечательно, что об этом он написал на странице в Facebook, передает РИА Новости. Зайти на нее, как сообщил Саакашвили, удалось благодаря технологии шифрования местоположения VPN, открыв через сервер США.
Михаил Саакашвили: «Моя страница подвергается масштабной атаке! На данный момент полностью заблокирована возможность зайти на мою страницу с персонального компьютера, но работает мобильная версия. Специалисты утверждают, что доступ к странице закрыл самый большой всеукраинский оператор Интернета, который продает трафик более мелким региональным операторам. Мобильная же версия напрямую обменивается данными с Соединенными Штатами, поэтому ее заблокировать они не могут».
По состоянию на 18:50 страница бывшего президента Грузии недоступна.
В последние дни Саакашвили выступал с призывами об импичменте Порошенко и досрочных выборах. Ранее он был лишен украинского гражданства. Также он заявлял, что местные власти готовят его арест и экстрадицию в Грузию. Между тем районный суд Львовской области признал экс-губернатора Одесской области виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф за то, что в сентябре сторонники Саакашвили прорвали оцепление пограничников и провели его на территорию Украины.
Михаил Саакашвили: «Моя страница подвергается масштабной атаке! На данный момент полностью заблокирована возможность зайти на мою страницу с персонального компьютера, но работает мобильная версия. Специалисты утверждают, что доступ к странице закрыл самый большой всеукраинский оператор Интернета, который продает трафик более мелким региональным операторам. Мобильная же версия напрямую обменивается данными с Соединенными Штатами, поэтому ее заблокировать они не могут».
По состоянию на 18:50 страница бывшего президента Грузии недоступна.
В последние дни Саакашвили выступал с призывами об импичменте Порошенко и досрочных выборах. Ранее он был лишен украинского гражданства. Также он заявлял, что местные власти готовят его арест и экстрадицию в Грузию. Между тем районный суд Львовской области признал экс-губернатора Одесской области виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф за то, что в сентябре сторонники Саакашвили прорвали оцепление пограничников и провели его на территорию Украины.
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