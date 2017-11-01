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    В петербургском Политехе на студентов обрушился потолок

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    • Фото: Наш дом — Гражданка / vk.com
    В петербургском Политехе на студентов обрушился потолок

    В петербургском Политехе на студентов обрушился потолок

    В петербургском Политехе на студентов обрушился потолок
  • Фото: Наш дом — Гражданка / vk.com

    • О происшествии в Политехническом университете сообщают очевидцы в соцсетях.

    ЧП случилось несколько часов назад во время лекций в гидротехническом корпусе. Там частично обрушился потолок. По предварительным данным, один студент пострадал. Молодого человека осмотрели медики и вскоре отпустили домой. Помощь МЧС на месте не потребовалась.

    Очевидцы обращают внимание, что в этой аудитории год назад проводился ремонт. При этом в других аудитория осыпается штукатурка, однако администрация университета на эту ситуацию никак не реагирует.

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