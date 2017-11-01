В петербургском Политехе на студентов обрушился потолок

О происшествии в Политехническом университете сообщают очевидцы в соцсетях.

ЧП случилось несколько часов назад во время лекций в гидротехническом корпусе. Там частично обрушился потолок. По предварительным данным, один студент пострадал. Молодого человека осмотрели медики и вскоре отпустили домой. Помощь МЧС на месте не потребовалась.



Очевидцы обращают внимание, что в этой аудитории год назад проводился ремонт. При этом в других аудитория осыпается штукатурка, однако администрация университета на эту ситуацию никак не реагирует.