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    Пьяный водитель сбил людей на обочине в Одесской области: погибла девушка

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    • Фото: Поліція Одеськоi області / facebook.com
    Пьяный водитель сбил людей на обочине в Одесской области: погибла девушка

    Пьяный водитель сбил людей на обочине в Одесской области: погибла девушка

    Пьяный водитель сбил людей на обочине в Одесской области: погибла девушка
  • Фото: Поліція Одеськоi області / facebook.com

    • Автомобиль наехал на группу людей на обочине в Одесской области, один человек погиб и трое пострадали.

    Как сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины, авария произошла минувшей ночью.

    Из сообщения полиции: «Около 3:00 (4:00 мск) 26-летний водитель автомобиля Renault Laguna совершил наезд на четырех человек, которые двигались в попутном направлении, и скрылся с места происшествия. В результате наезда 15-летняя девушка погибла на месте, еще три человека доставлены в больницу».

    По данным полиции, водителя автомобиля задержали, предварительно установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

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