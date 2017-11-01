Пьяный водитель сбил людей на обочине в Одесской области: погибла девушка

Автомобиль наехал на группу людей на обочине в Одесской области, один человек погиб и трое пострадали.

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Как сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины, авария произошла минувшей ночью.



Из сообщения полиции: «Около 3:00 (4:00 мск) 26-летний водитель автомобиля Renault Laguna совершил наезд на четырех человек, которые двигались в попутном направлении, и скрылся с места происшествия. В результате наезда 15-летняя девушка погибла на месте, еще три человека доставлены в больницу».



По данным полиции, водителя автомобиля задержали, предварительно установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.