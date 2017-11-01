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    Киевское «Динамо» закрыло русскоязычную версию сайта

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    • Фото: fcdynamo.kiev.ua
    Киевское «Динамо» закрыло русскоязычную версию сайта

    Киевское «Динамо» закрыло русскоязычную версию сайта

    Киевское «Динамо» закрыло русскоязычную версию сайта
  • Фото: fcdynamo.kiev.ua

    • ФК «Динамо» (Киев) отказался от русскоязычной версии своего официального клубного сайта.

    До настоящего времени существовали три версии сайта киевского «Динамо» — на украинском, русском и английском языках. Теперь ознакомиться с информацией на ресурсе можно только на двух языках, из меню в правом верхнем углу исчез значок с российским флагом. Каких-либо комментариев от пресс-службы клуба по этому поводу пока не поступало.

    Данное решение вполне соответствует антироссийскому курсу, которого придерживается режим Петра Порошенко. Кроме того, как отмечает сайт Вести.Ru, часть динамовских болельщиков стала основой «Правого сектора» и прочих запрещенных в России группировок.

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