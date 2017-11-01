Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    Покорители Арктики из Петербурга рассказали, как проехать Сибирь на катамаране. Арктика, Санкт-Петербург, география и топонимика, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПокорители Арктики из Петербурга рассказали, как проехать Сибирь на катамаране

    Покорители Арктики из Петербурга рассказали, как проехать Сибирь на катамаране

    комментировать
    Покорители Арктики из Петербурга рассказали, как проехать Сибирь на катамаране

    Покорители Арктики из Петербурга рассказали, как проехать Сибирь на катамаране

    Покорители Арктики из Петербурга рассказали, как проехать Сибирь на катамаране

      В Русском географическом обществе встретили экстремалов, совершивших годовое путешествие по арктическим широтам России.

      В Петербурге вернулись покорители Сибири и Русского Севера. Четверо непрофессиональных путешественника (среди них телевизионный оператор и промышленный альпинист) больше года активно готовились преодолеть несколько сотен километров на надувном катамаране.

      В экстремальном путешествии было важно всё: от физической подготовки до списка необходимых вещей. Эта экспедиция не первая. В послужном списке уже и Байкал, и Кольский полуостров, и Приэльбрусье. Почти каждый поход начинается со слов: «Было бы неплохо увидеть это своими глазами».

      Как передает корреспондент НТВ Юлия Олещенко, у них за плечами 6 тысяч километров, сложнейший маршрут от Красноярска до Архангельска, пройденный за 74 дня на парусном катамаране. Для того чтобы эти приключения по-настоящему стали историей, им осталось преодолеть несколько пролетов парадной лестницы штаб-квартиры Русского географического общества.

      Великолепную четверку покорителей Арктики аудитория встречала с неподдельным интересом. Но как уместить впечатления от захватывающего путешествия в отведенные регламентом 60 минут? Своего «Морского слона» они оседлали в надежде отправиться туда, где минимум людей и максимум красивых пейзажей. Но оказалось, самым ценным трофеем как раз стали встречи с местными жителями.

      Андрей Сергеев, участник экспедиции «Полстраны под парусом»: «Один из ненцев говорит: „А давайте я вас подкину на квадроцикле!“ Яне сразу понял, как мы сможем туда поместиться, но в итоге получилось, что ненец цепляет за квадроцикл сан, и мы едем по тундре летом на санях. Это был один из самых запоминающихся моментов».

      Дрейфовать вдоль берегов оказалось куда экстремальнее, чем кататься по траве на санях. Дважды ребята попадали в серьезный шторм и, не имея возможности причалить к берегу, даже ночевали в гидрокостюмах. Зато противостояние стихии вылилось в стихи.

      Несколько полярных станций, вахтовый поселок нефтяников… Жители мегаполиса, пройдя под парусом тысячи километров, увидели жизнь, такую непохожую на их привычную реальность. Но с удивлением обнаружили: цивилизация шагнула намного дальше, чем мы думаем.

      Подробнее — в репортаже НТВ.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru