Покорители Арктики из Петербурга рассказали, как проехать Сибирь на катамаране

В Русском географическом обществе встретили экстремалов, совершивших годовое путешествие по арктическим широтам России.

В Петербурге вернулись покорители Сибири и Русского Севера. Четверо непрофессиональных путешественника (среди них телевизионный оператор и промышленный альпинист) больше года активно готовились преодолеть несколько сотен километров на надувном катамаране.



В экстремальном путешествии было важно всё: от физической подготовки до списка необходимых вещей. Эта экспедиция не первая. В послужном списке уже и Байкал, и Кольский полуостров, и Приэльбрусье. Почти каждый поход начинается со слов: «Было бы неплохо увидеть это своими глазами».



Как передает корреспондент НТВ Юлия Олещенко, у них за плечами 6 тысяч километров, сложнейший маршрут от Красноярска до Архангельска, пройденный за 74 дня на парусном катамаране. Для того чтобы эти приключения по-настоящему стали историей, им осталось преодолеть несколько пролетов парадной лестницы штаб-квартиры Русского географического общества.



Великолепную четверку покорителей Арктики аудитория встречала с неподдельным интересом. Но как уместить впечатления от захватывающего путешествия в отведенные регламентом 60 минут? Своего «Морского слона» они оседлали в надежде отправиться туда, где минимум людей и максимум красивых пейзажей. Но оказалось, самым ценным трофеем как раз стали встречи с местными жителями.



Андрей Сергеев, участник экспедиции «Полстраны под парусом»: «Один из ненцев говорит: „А давайте я вас подкину на квадроцикле!“ Яне сразу понял, как мы сможем туда поместиться, но в итоге получилось, что ненец цепляет за квадроцикл сан, и мы едем по тундре летом на санях. Это был один из самых запоминающихся моментов».



Дрейфовать вдоль берегов оказалось куда экстремальнее, чем кататься по траве на санях. Дважды ребята попадали в серьезный шторм и, не имея возможности причалить к берегу, даже ночевали в гидрокостюмах. Зато противостояние стихии вылилось в стихи.



Несколько полярных станций, вахтовый поселок нефтяников… Жители мегаполиса, пройдя под парусом тысячи километров, увидели жизнь, такую непохожую на их привычную реальность. Но с удивлением обнаружили: цивилизация шагнула намного дальше, чем мы думаем.



Подробнее — в репортаже НТВ.