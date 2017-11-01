Кладбище домашних роботов открылось в Москве

Кладбище домашних роботов открылось в технопарке «Физтехпарк», туда можно сдать отслужившее электронное оборудование, игрушки, гаджеты и батарейки.

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Москва

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Как сообщили в пресс-службе Московского технологического института, «теперь резиденты и гости „Физтехпарка“ могут приносить на кладбище роботов электронных питомцев, отслуживших свой век, — телефоны, домашние пылесосы, электронные игрушки и другие гаджеты».



Из сообщения «Физтехпарка»: «Вся электроника, которая поступит на кладбище, отправится на переработку. Это значит, что электронные помощники смогут получить вторую жизнь и еще послужат людям».



Кладбище домашних роботов расположено на первом этаже «Физтехпарка» и будет принимать электронику каждый день.