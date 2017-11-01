Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Кладбище домашних роботов открылось в Москве

    комментировать
    • Фото: Московский технологический институт / youtube.com
    Кладбище домашних роботов открылось в Москве

    Кладбище домашних роботов открылось в Москве

    Кладбище домашних роботов открылось в Москве
  • Фото: Московский технологический институт / youtube.com

    • Кладбище домашних роботов открылось в технопарке «Физтехпарк», туда можно сдать отслужившее электронное оборудование, игрушки, гаджеты и батарейки.

    Как сообщили в пресс-службе Московского технологического института, «теперь резиденты и гости „Физтехпарка“ могут приносить на кладбище роботов электронных питомцев, отслуживших свой век, — телефоны, домашние пылесосы, электронные игрушки и другие гаджеты».

    Из сообщения «Физтехпарка»: «Вся электроника, которая поступит на кладбище, отправится на переработку. Это значит, что электронные помощники смогут получить вторую жизнь и еще послужат людям».

    Кладбище домашних роботов расположено на первом этаже «Физтехпарка» и будет принимать электронику каждый день.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru