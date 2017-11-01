Морские дьяволы
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Морские дьяволы
    Участники межсирийских переговоров договорились собраться в Сочи 18 ноября. дипломатия, переговоры, Сирия, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники межсирийских переговоров договорились собраться в Сочи 18 ноября

    Участники межсирийских переговоров договорились собраться в Сочи 18 ноября

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    Участники межсирийских переговоров договорились собраться в Сочи 18 ноября

    Участники межсирийских переговоров договорились собраться в Сочи 18 ноября

    Участники межсирийских переговоров договорились собраться в Сочи 18 ноября

      Москва надеется, что от террористов в Сирии удастся избавиться за пару месяцев.

      Как сообщил спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев по итогам межсирийских переговоров в Астане, борьба с боевиками находится в заключительной стадии, поэтому пришло время подумать о политическом урегулировании. Россия предложила созвать Конгресс сирийского национального диалога, о чем ранее говорил на форуме «Валдай» Владимир Путин. Форум должен состояться 18 ноября в Сочи.

      Официальный Дамаск одобрил российскую инициативу. Она нашла отклик и у противников Башара Асада. Как рассказал в интервью телеканалу RT лидер одного из оппозиционных блоков, за стол переговоров должны сесть все стороны конфликта.

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