Участники межсирийских переговоров договорились собраться в Сочи 18 ноября

Москва надеется, что от террористов в Сирии удастся избавиться за пару месяцев.

51 дипломатия

переговоры

Сирия

Сочи

Как сообщил спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев по итогам межсирийских переговоров в Астане, борьба с боевиками находится в заключительной стадии, поэтому пришло время подумать о политическом урегулировании. Россия предложила созвать Конгресс сирийского национального диалога, о чем ранее говорил на форуме «Валдай» Владимир Путин. Форум должен состояться 18 ноября в Сочи.



Официальный Дамаск одобрил российскую инициативу. Она нашла отклик и у противников Башара Асада. Как рассказал в интервью телеканалу RT лидер одного из оппозиционных блоков, за стол переговоров должны сесть все стороны конфликта.