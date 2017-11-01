Директор петербургской дамбы лишился поста за нецелевые траты

Директор комплекса защитных сооружений Петербурга освобожден от должности в связи с утратой доверия.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Известно, что увольнению Владимира Щекачихина предшествовала проверка Счетной палаты. Аудиторы уличили дирекцию КЗС в нецелевом использовании бюджетных средств.
Например, в прошлом году за счет субсидии были оплачены услуги добровольного медицинского страхования на сумму почти в 5 миллионов рублей. Кроме того, сама субсидия на содержание предприятия, а это 340 миллионов, была перечислена на банковский счет без каких-либо подтверждающих документов.
Владимир Щекачихин был назначен на пост в 2006 году. Фактически при нем дамба и была достроена. В дирекции КЗС освобождение руководителя от должности прокомментировали сдержано. Там лишь подчеркнули его безупречную репутацию, звания и награды. А также отметили, что исполнять обязанности генерального директора будет первый заместитель.
Например, в прошлом году за счет субсидии были оплачены услуги добровольного медицинского страхования на сумму почти в 5 миллионов рублей. Кроме того, сама субсидия на содержание предприятия, а это 340 миллионов, была перечислена на банковский счет без каких-либо подтверждающих документов.
Владимир Щекачихин был назначен на пост в 2006 году. Фактически при нем дамба и была достроена. В дирекции КЗС освобождение руководителя от должности прокомментировали сдержано. Там лишь подчеркнули его безупречную репутацию, звания и награды. А также отметили, что исполнять обязанности генерального директора будет первый заместитель.
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