Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Директор петербургской дамбы лишился поста за нецелевые траты. Санкт-Петербург, назначения и отставки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДиректор петербургской дамбы лишился поста за нецелевые траты

    Директор петербургской дамбы лишился поста за нецелевые траты

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    Директор петербургской дамбы лишился поста за нецелевые траты

    Директор петербургской дамбы лишился поста за нецелевые траты

      Директор комплекса защитных сооружений Петербурга освобожден от должности в связи с утратой доверия.

      Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Известно, что увольнению Владимира Щекачихина предшествовала проверка Счетной палаты. Аудиторы уличили дирекцию КЗС в нецелевом использовании бюджетных средств.

      Например, в прошлом году за счет субсидии были оплачены услуги добровольного медицинского страхования на сумму почти в 5 миллионов рублей. Кроме того, сама субсидия на содержание предприятия, а это 340 миллионов, была перечислена на банковский счет без каких-либо подтверждающих документов.

      Владимир Щекачихин был назначен на пост в 2006 году. Фактически при нем дамба и была достроена. В дирекции КЗС освобождение руководителя от должности прокомментировали сдержано. Там лишь подчеркнули его безупречную репутацию, звания и награды. А также отметили, что исполнять обязанности генерального директора будет первый заместитель.

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