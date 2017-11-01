Дед Мороз и команда НТВ начали исполнять желания

Сегодня волшебник из Великого Устюга начинает свое путешествие по городам России. На НТВ стартует акция «Путешествие Деда Мороза».
Основная цель проекта — помочь детям с особенностями развития, а также ребятам, оставшимся без попечения родителей и многодетным семьям. Написать письмо Деду Морозу и попросить его о самом сокровенном может каждый житель нашей большой страны. Заявки принимаются на сайте НТВ.
В прошлом году нам пришло более 20 тысяч писем от детей и взрослых. И команда НТВ вместе с Дедом Морозом проехала десятки тысяч километров с особой миссией — исполнить мечты и подарить праздник. Во Владивостоке, откуда начинается долгий путь, Деда Мороза встречал корреспондент НТВ Сергей Анцигин.
Юные жители Владивостока впервые увидели новогоднего волшебника в разгар осени. К счастью, большинство детей, собравшихся сегодня в городском центре творчества, очень верят в чудеса и главному исполнителю желаний они рады в любое время года.
Во Владивостоке — стартовой точке новогоднего турне — у Деда Мороза плотное расписание. Первым делом он поспешил навестить тех, кто волею судьбы оказался обделен родительским вниманием.
Когда во Владивостоке откровенно осенняя погода, ледовая арена — практически идеальное место для создания новогодней атмосферы. Чтобы найти с воспитанниками детдома общий язык, Дед Мороз сам решил встать на коньки. Все потому, что кататься на льду для ребят самое любимое развлечение, а мальчишки постарше даже сколотили сильную хоккейную команду. В толстом мешке Деда Мороза каждый ребенок нашел для себя приятный сюрприз. Самые бойкие малыши отблагодарили волшебника новогодними стишками.
Сегодня исполнилась мечта и юного жителя Приморья Миши Шматкова. В свои 12 лет школьник уже знает, кем будет работать в будущем, — репортером на НТВ. Из рук своего кумира — ведущего «Делового утра» Игоря Лантратова — он получил подарок, о котором долго мечтал, — видеокамеру.
Михаил Шматков: «Я хочу, чтобы первый мой материал был о том, как я знакомлюсь с Игорем Лантратовым, поехал в кругосветное путешествие и снял все это».
Мишу как будущую телевизионную звезду пригласили на пресс-конференцию с участием Деда Мороза. В маршрутной карте зимнего волшебника почти три десятка городов. В каждом из них его ждут авторы писем, в которых они написали ему о самых сокровенных желаниях. Дедушка Мороз прекрасно знает о том, что даже простые подарки многим не по карману.
В своем письме Деду Морозу многодетная семья Портновых из Дальнереченска попросила большой телевизор. Смотреть любимые телепередачи они не могут: старый приемник еще советского образца не показывает цифровые каналы.
Роман Портнов: «У нас не хватает сейчас денег, я на инвалидности, мне на операцию ехать. Трое детей».
Мечту всей семьи Дед Мороз исполнил с большой радостью, и это только начало. Людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, но, несмотря на это, продолжают верить в чудеса, самый добрый волшебник и его верные помощники навестят в первую очередь. Уже завтра Дед Мороз и команда телеканала НТВ вылетают в Иркутск.
В прошлом году нам пришло более 20 тысяч писем от детей и взрослых. И команда НТВ вместе с Дедом Морозом проехала десятки тысяч километров с особой миссией — исполнить мечты и подарить праздник. Во Владивостоке, откуда начинается долгий путь, Деда Мороза встречал корреспондент НТВ Сергей Анцигин.
Юные жители Владивостока впервые увидели новогоднего волшебника в разгар осени. К счастью, большинство детей, собравшихся сегодня в городском центре творчества, очень верят в чудеса и главному исполнителю желаний они рады в любое время года.
Во Владивостоке — стартовой точке новогоднего турне — у Деда Мороза плотное расписание. Первым делом он поспешил навестить тех, кто волею судьбы оказался обделен родительским вниманием.
Когда во Владивостоке откровенно осенняя погода, ледовая арена — практически идеальное место для создания новогодней атмосферы. Чтобы найти с воспитанниками детдома общий язык, Дед Мороз сам решил встать на коньки. Все потому, что кататься на льду для ребят самое любимое развлечение, а мальчишки постарше даже сколотили сильную хоккейную команду. В толстом мешке Деда Мороза каждый ребенок нашел для себя приятный сюрприз. Самые бойкие малыши отблагодарили волшебника новогодними стишками.
Сегодня исполнилась мечта и юного жителя Приморья Миши Шматкова. В свои 12 лет школьник уже знает, кем будет работать в будущем, — репортером на НТВ. Из рук своего кумира — ведущего «Делового утра» Игоря Лантратова — он получил подарок, о котором долго мечтал, — видеокамеру.
Михаил Шматков: «Я хочу, чтобы первый мой материал был о том, как я знакомлюсь с Игорем Лантратовым, поехал в кругосветное путешествие и снял все это».
Мишу как будущую телевизионную звезду пригласили на пресс-конференцию с участием Деда Мороза. В маршрутной карте зимнего волшебника почти три десятка городов. В каждом из них его ждут авторы писем, в которых они написали ему о самых сокровенных желаниях. Дедушка Мороз прекрасно знает о том, что даже простые подарки многим не по карману.
В своем письме Деду Морозу многодетная семья Портновых из Дальнереченска попросила большой телевизор. Смотреть любимые телепередачи они не могут: старый приемник еще советского образца не показывает цифровые каналы.
Роман Портнов: «У нас не хватает сейчас денег, я на инвалидности, мне на операцию ехать. Трое детей».
Мечту всей семьи Дед Мороз исполнил с большой радостью, и это только начало. Людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, но, несмотря на это, продолжают верить в чудеса, самый добрый волшебник и его верные помощники навестят в первую очередь. Уже завтра Дед Мороз и команда телеканала НТВ вылетают в Иркутск.
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