Захарова раскритиковала решение США включить RT в список иноагентов

Анализ списка иностранных агентов США доказывает, что телеканал RT включили в этот перечень без оснований. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова прокомментировала решение властей США включить RT в список иноагентов в ходе заседания рабочей группы Совета Федерации, которая отслеживает вмешательство во внутренние дела России. По словам Захаровой, компании в списке иностранных агентов фактически являются ретрансляторами. Они не производят передачи, а распространяют материалы, присланные из-за рубежа. Что касается RT, то телеканал выпускает собственную продукцию и представляет собой СМИ в полном смысле этого слова.
Сенатор Олег Морозов в свою очередь называет решение США беспрецедентным как с точки зрения международного права, так и с позиции общечеловеческих ценностей, в частности, свободы слова.
Олег Морозов, член Совета Федерации: «Мы наблюдаем многомесячную истерику вокруг так называемого российского вмешательства и не видим ни одного доказательства его существования. А данные, которые приводятся относительно освещения выборной тематики телеканалом RT, в том числе с использованием социальных сетей, не дают никаких оснований говорить о вмешательстве и влиянии на результаты выборов».
Также участники заседания не исключили, что компания Twitter заблокировала рекламу с аккаунтов RT и агентства Sputnik под давлением со стороны. Мария Захарова заявила, что руководство соцсети не анализировало ситуацию, а просто приняло на веру материалы, опубликованные спецслужбами США.
Сенатор Олег Морозов в свою очередь называет решение США беспрецедентным как с точки зрения международного права, так и с позиции общечеловеческих ценностей, в частности, свободы слова.
Олег Морозов, член Совета Федерации: «Мы наблюдаем многомесячную истерику вокруг так называемого российского вмешательства и не видим ни одного доказательства его существования. А данные, которые приводятся относительно освещения выборной тематики телеканалом RT, в том числе с использованием социальных сетей, не дают никаких оснований говорить о вмешательстве и влиянии на результаты выборов».
Также участники заседания не исключили, что компания Twitter заблокировала рекламу с аккаунтов RT и агентства Sputnik под давлением со стороны. Мария Захарова заявила, что руководство соцсети не анализировало ситуацию, а просто приняло на веру материалы, опубликованные спецслужбами США.
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