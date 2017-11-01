Итальянские десантники приехали на родину погибшего в Сирии офицера Прохоренко

В небольшое село Городки в Оренбургской области прибыли итальянские десантники, чтобы почтить память российского коллеги Александра Прохоренко. Старший лейтенант вызвал огонь на себя в сирийской Пальмире, оказавшись в окружении боевиков. Этот героический поступок восхитил итальянцев, и они захотели узнать больше о жизни отважного военного.
Итальянские десантники в красных беретах прибыли с военной пунктуальностью и первым делом возложили цветы в память о погибшем в Сирии Прохоренко. После минуты молчания состоялась экскурсия по школе, где когда-то учился отличник и заводила школьной компании Саша Прохоренко.
Гости — представители итальянской Ассоциации парашютистов, аналога российского ДОСААФ. По инициативе президента римского отделения, Адриано Токки, один из курсов по парашютной подготовке в Италии назвали именем Прохоренко.
О его подвиге в солнечной Италии узнали даже раньше, чем в России, через день. А спустя пять месяцев в городе Вальи-Сотто открыли памятник. Западные газеты моментально прозвали погибшего старшего лейтенанта «русским Рэмбо».
Родителям Прохоренко подарили памятные сувениры и отличительный знак выпускников курсов парашютистов. В России иностранцы пробудут до конца недели. Кроме посещения малой родины, в программе — открытие памятника Александру Прохоренко в Оренбурге и посещение местных курсов ДОСААФ.
Гости — представители итальянской Ассоциации парашютистов, аналога российского ДОСААФ. По инициативе президента римского отделения, Адриано Токки, один из курсов по парашютной подготовке в Италии назвали именем Прохоренко.
О его подвиге в солнечной Италии узнали даже раньше, чем в России, через день. А спустя пять месяцев в городе Вальи-Сотто открыли памятник. Западные газеты моментально прозвали погибшего старшего лейтенанта «русским Рэмбо».
Родителям Прохоренко подарили памятные сувениры и отличительный знак выпускников курсов парашютистов. В России иностранцы пробудут до конца недели. Кроме посещения малой родины, в программе — открытие памятника Александру Прохоренко в Оренбурге и посещение местных курсов ДОСААФ.
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