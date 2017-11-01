В «Газпром-медиа» рассказали о пользе блокировок в борьбе с пиратством

Сегодня в России вступил в силу закон об анонимайзерах. О позитивной стороне блокировок говорили сегодня в Москве на открытии форума Russian Internet Week. Одна из основных тем — монетизация цифровой аудитории, то есть как собрать деньги с тех, кто смотрит фильмы и слушает музыку в Интернете.

Алексей Краснов, заместитель генерального директора «Газпром-медиа Холдинг»: «Создание профессионального контента — очень дорогое удовольствие. Здесь нас радует тенденция, что постепенно формируется привычка платить за контент. По нашим оценкам, в 2017 году пиратство в развлекательном сегменте контента снизилось где-то на 30%. Это очень серьезные цифры для нас, уже очень-очень ощутимые».



По словам Краснова, все это стало возможным благодаря активной позиции Роскомнадзора, законодателей и Медиа-коммуникационного союза.