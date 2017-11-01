Умер актер Сергей Кудрявцев из «Улиц разбитых фонарей»

Сергей Кудрявцев скончался в возрасте 56 лет в
Санкт-Петербурге. О его смерти сообщили в театре имени Ленсовета.
Актер, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Бандитский Петербург», скончался на 57-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщили в театре Ленсовета, отметив, что скорбят вместе с его родными и близкими, передает РИА Новости.
Театр имени Ленсовета: «Первого ноября 2017 года на 57-м году жизни после тяжелой болезни скончался артист Сергей Кудрявцев».
Сергей Кудрявцев родился 21 сентября 1961 года в эстонском городе Силламяэ. Он окончил ЛГИТМиК, работал в Александринском театре, театре им. Малыщицкого, Гатчинском ТЮЗе, а с 2005-го — в театре им. Ленсовета. Он также известен ролями в телевизионных сериалах.
Театр имени Ленсовета: «Первого ноября 2017 года на 57-м году жизни после тяжелой болезни скончался артист Сергей Кудрявцев».
Сергей Кудрявцев родился 21 сентября 1961 года в эстонском городе Силламяэ. Он окончил ЛГИТМиК, работал в Александринском театре, театре им. Малыщицкого, Гатчинском ТЮЗе, а с 2005-го — в театре им. Ленсовета. Он также известен ролями в телевизионных сериалах.
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