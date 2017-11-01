Суд вынес приговор дебоширу, избившему сотрудника «Победы» во Внуково

Мужчине, который в феврале напал на сотрудника лоукостера «Победа» в аэропорту Внуково, вынесен приговор.
Дебошир приговорен к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства и выплатой 5 тысяч рублей в качестве моральной компенсации пострадавшему.
Эту информацию прокомментировал гендиректор «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров («Победа» является дочерней компанией «Аэрофлота»). Он заверил, что авиакомпания продолжит вести борьбу со случаями нарушения общественного порядка и проявлениями агрессии, передает «Интерфакс».
Владимир Александров: «Для нас крайне важно, чтобы каждый пассажир знал, что авиакомпания прилагает все усилия для обеспечения безопасности и защиты не только своих пассажиров, но и каждого сотрудника компании».
Инцидент во Внуково произошел 10 февраля текущего года. Мужчина явился на стойку регистрации рейса Москва — Челябинск, когда она уже была закрыта. Он поднялся в офис «Победы» и стал требовать возврата денег за неиспользованный билет. Беседа переросла в конфликт. Дебошир плюнул в лицо сотруднику авиакомпании, а затем нанес несколько ударов по голове.
Эту информацию прокомментировал гендиректор «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров («Победа» является дочерней компанией «Аэрофлота»). Он заверил, что авиакомпания продолжит вести борьбу со случаями нарушения общественного порядка и проявлениями агрессии, передает «Интерфакс».
Владимир Александров: «Для нас крайне важно, чтобы каждый пассажир знал, что авиакомпания прилагает все усилия для обеспечения безопасности и защиты не только своих пассажиров, но и каждого сотрудника компании».
Инцидент во Внуково произошел 10 февраля текущего года. Мужчина явился на стойку регистрации рейса Москва — Челябинск, когда она уже была закрыта. Он поднялся в офис «Победы» и стал требовать возврата денег за неиспользованный билет. Беседа переросла в конфликт. Дебошир плюнул в лицо сотруднику авиакомпании, а затем нанес несколько ударов по голове.
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