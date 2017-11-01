СМИ: Минтруд пересмотрит критерии бессрочной инвалидности

Министерство труда готовит изменения в правила получения инвалидности и процедуру ее переосвидетельствования.
Новые поправки содержат строгую норму, по которой эксперты в определенных случаях обязаны устанавливать инвалидность для взрослых — бессрочно, а для детей — до 18 лет.
По словам замминистра труда и социальной защиты населения Григория Лекарева, нововведения позволят избежать ненужных ежегодных экспертиз гражданам со сложными заболеваниями без положительной динамики развития.
Григорий Лекарев, замминистра труда и социальной защиты населения России: «К сожалению, иногда эксперты назначают переосвидетельствование через год даже в очевидных случаях, когда не предвидится улучшение здоровья инвалидов. Мы не хотим без нужды гонять людей на экспертизу, поэтому решили ввести четкие установки для экспертов МСЭ (бюро медико-социальной экспертизы)».
В списке заболеваний — несовершенный остеогенез, шизофрения, болезни крови с нарушением свертываемости, муковисцидоз, полная слепота и слепоглухота, отсутствие или значительная деформация конечностей, злокачественные новообразования с метастазами, системный склероз, синдром Дауна, болезни Фабри, Тея-Сакса, Гоше, тяжелая форма мукополисахаридоза, системный вариант ювенильного ревматоидного артрита, миодистрофия Дюшенна, спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана и другие.
Кроме того, были конкретизированы списки патологий для заочного установления инвалидности. В перечень заболеваний вошли, в частности, тяжелые стадии и степени хронической легочной недостаточности, стенокардии, фиброза и цирроза печени, детского церебрального паралича, сахарного диабета, а также выраженное слабоумие, последствия серьезных травм, ампутации ног без возможности протезирования.
Документ вводит еще одну норму — возможность установления инвалидности на пять лет или до достижения 14-летнего возраста детям, чьи тяжелые заболевания требуют длительного лечения, пишут «Известия».
По словам замминистра труда и социальной защиты населения Григория Лекарева, нововведения позволят избежать ненужных ежегодных экспертиз гражданам со сложными заболеваниями без положительной динамики развития.
Григорий Лекарев, замминистра труда и социальной защиты населения России: «К сожалению, иногда эксперты назначают переосвидетельствование через год даже в очевидных случаях, когда не предвидится улучшение здоровья инвалидов. Мы не хотим без нужды гонять людей на экспертизу, поэтому решили ввести четкие установки для экспертов МСЭ (бюро медико-социальной экспертизы)».
В списке заболеваний — несовершенный остеогенез, шизофрения, болезни крови с нарушением свертываемости, муковисцидоз, полная слепота и слепоглухота, отсутствие или значительная деформация конечностей, злокачественные новообразования с метастазами, системный склероз, синдром Дауна, болезни Фабри, Тея-Сакса, Гоше, тяжелая форма мукополисахаридоза, системный вариант ювенильного ревматоидного артрита, миодистрофия Дюшенна, спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана и другие.
Кроме того, были конкретизированы списки патологий для заочного установления инвалидности. В перечень заболеваний вошли, в частности, тяжелые стадии и степени хронической легочной недостаточности, стенокардии, фиброза и цирроза печени, детского церебрального паралича, сахарного диабета, а также выраженное слабоумие, последствия серьезных травм, ампутации ног без возможности протезирования.
Документ вводит еще одну норму — возможность установления инвалидности на пять лет или до достижения 14-летнего возраста детям, чьи тяжелые заболевания требуют длительного лечения, пишут «Известия».
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