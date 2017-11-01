Ребенок впал в кому после визита к стоматологу в Томской области

Пятилетний мальчик после визита в каргасокскую районную больницу впал в кому. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело.
В Следственный комитет поступило заявление от жительницы поселка Каргасок. Она сообщила, что 5-летний мальчик впал в кому после того, как ему провели стоматологическую операцию под общим наркозом в каргасокской районной больнице. После этого его доставили в детскую горбольницу №1 в Томск, где он теперь находится в отделении реанимации.
Следственные органы СК по Томской области возбудили дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
В каргасокской районной больнице изъяли необходимую для расследования документацию, следователи начали опрашивать сотрудников медучреждения. Между тем следователь Парабельского межрайонного следственного отдела отправился в Томск, чтобы взять показания у родителей впавшего в кому ребенка и медиков местной больницы, где в настоящее время находится мальчик.
Следственные органы СК по Томской области возбудили дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
В каргасокской районной больнице изъяли необходимую для расследования документацию, следователи начали опрашивать сотрудников медучреждения. Между тем следователь Парабельского межрайонного следственного отдела отправился в Томск, чтобы взять показания у родителей впавшего в кому ребенка и медиков местной больницы, где в настоящее время находится мальчик.
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