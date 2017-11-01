Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    В Кремле назвали бесчеловечным теракт в Нью-Йорке

    1 комментарий
    • Фото: Reuters © 2017, Andrew Kelly
    В Кремле назвали бесчеловечным теракт в <nobr>Нью-Йорке</nobr>

    В Кремле назвали бесчеловечным теракт в Нью-Йорке

    В Кремле назвали бесчеловечным теракт в <nobr>Нью-Йорке</nobr>
  • Фото: Reuters © 2017, Andrew Kelly

    • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал атаку в нью-йоркском районе Манхэттене.

    В Кремле принесли соболезнования в связи с терактом в Нью-Йорке, который устроил выходец из Узбекистана. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал эту атаку бесчеловечной.

    Дмитрий Песков: «Мы соболезнуем, это трагическая атака, бесчеловечная».

    Личность террориста уже установлена — это 29-летний Сайфулло Саипов, который приехал в США семь лет назад. Он работал водителем.

    смотретьФБР подозревала устроившего теракт в Нью-Йорке мужчину в связях с ИГ
    ФБР подозревала устроившего теракт в Нью-Йорке мужчину в связях с ИГ
    Теракт произошел в нью-йоркском районе Манхэттен. Саипов направил грузовик на велосипедную дорожку и давил людей. Проехав около двух километров, он врезался в школьный автобус. Погибли восемь человек, около 20 пострадали. Самого террориста ранили открывшие огонь полицейские, он был госпитализирован после задержания.

    Жертвами теракта в Нью-Йорке, по последним данным, стали 8 человек, еще более 10 получили ранения. Все случилось в южной…

    Опубликовано НТВ 31 октября 2017 г.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru