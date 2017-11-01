В Кремле назвали бесчеловечным теракт в Нью-Йорке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал атаку в нью-йоркском районе Манхэттене.
В Кремле принесли соболезнования в связи с терактом в Нью-Йорке, который устроил выходец из Узбекистана. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал эту атаку бесчеловечной.
Дмитрий Песков: «Мы соболезнуем, это трагическая атака, бесчеловечная».
Личность террориста уже установлена — это 29-летний Сайфулло Саипов, который приехал в США семь лет назад. Он работал водителем.
Теракт произошел в нью-йоркском районе Манхэттен. Саипов направил грузовик на велосипедную дорожку и давил людей. Проехав около двух километров, он врезался в школьный автобус. Погибли восемь человек, около 20 пострадали. Самого террориста ранили открывшие огонь полицейские, он был госпитализирован после задержания.
Дмитрий Песков: «Мы соболезнуем, это трагическая атака, бесчеловечная».
Личность террориста уже установлена — это 29-летний Сайфулло Саипов, который приехал в США семь лет назад. Он работал водителем.
Теракт произошел в нью-йоркском районе Манхэттен. Саипов направил грузовик на велосипедную дорожку и давил людей. Проехав около двух километров, он врезался в школьный автобус. Погибли восемь человек, около 20 пострадали. Самого террориста ранили открывшие огонь полицейские, он был госпитализирован после задержания.
Жертвами теракта в Нью-Йорке, по последним данным, стали 8 человек, еще более 10 получили ранения. Все случилось в южной…Опубликовано НТВ 31 октября 2017 г.
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