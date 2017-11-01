Петербургских медиков наказали за заблудившуюся в больнице бабушку

Громкая история, случившаяся с пожилой пенсионеркой в НИИ Джанелидзе, где, заблудившись, женщина упала и сломала шейку бедра, завершилась дисциплинарным наказанием.
Охранникам и сотрудникам НИИ скорой помощи имени Джанелидзе сделали выговор из-за заблудившейся пациентки. Летом 85-летняя Людмила Корытько два дня пролежала на бетонном полу в подвале больницы. Ее госпитализировали с подозрением на отравление бытовым газом, но медики пришли к выводу, что лечение не требуется.
После этого камеры видеонаблюдения зафиксировали, как пенсионерка несколько часов блуждала по приемному покою, а затем зашла в одну из дверей. Там ее и обнаружили с множественными травмами, которые она получила, упав с лестницы.
В городской прокуратуре также отметили, что после инцидента в больнице решили усилить контроль за пациентами и доступом на территорию медицинского учреждения.
После этого камеры видеонаблюдения зафиксировали, как пенсионерка несколько часов блуждала по приемному покою, а затем зашла в одну из дверей. Там ее и обнаружили с множественными травмами, которые она получила, упав с лестницы.
В городской прокуратуре также отметили, что после инцидента в больнице решили усилить контроль за пациентами и доступом на территорию медицинского учреждения.
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