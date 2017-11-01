В Крыму вынесли приговор военным, продававшим Украине оружейные детали

В Симферополе вынесли приговор теперь уже бывшим военнослужащим, которые продавали на Украину оборудование, которое может быть использовано для создания оружия массового поражения.
Незаконный бизнес организовали военнослужащие Черноморского флота — начальник группы регламента и ремонта авиационного оборудования и техник вертолетного звена.
Как оказалось, новые авиадетали Роман Голято и Александр Басенко забирали себе, а на их место ставили контрафактные или списанные. Затем похищенное продавалось украинскому заводу, после чего оказывалось в зоне боевых действий в Донбассе.
За свои действия Голято приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев условно и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Басенко приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года условно и штрафу в размере 200 тысяч рублей.
Как оказалось, новые авиадетали Роман Голято и Александр Басенко забирали себе, а на их место ставили контрафактные или списанные. Затем похищенное продавалось украинскому заводу, после чего оказывалось в зоне боевых действий в Донбассе.
За свои действия Голято приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев условно и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Басенко приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года условно и штрафу в размере 200 тысяч рублей.
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