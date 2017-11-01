Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей
    В Крыму вынесли приговор военным, продававшим Украине оружейные детали. контрабанда, Крым, оружие, приговоры, суды, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Крыму вынесли приговор военным, продававшим Украине оружейные детали

    В Крыму вынесли приговор военным, продававшим Украине оружейные детали

    4 комментария
    В Крыму вынесли приговор военным, продававшим Украине оружейные детали

    В Крыму вынесли приговор военным, продававшим Украине оружейные детали

    В Крыму вынесли приговор военным, продававшим Украине оружейные детали

      В Симферополе вынесли приговор теперь уже бывшим военнослужащим, которые продавали на Украину оборудование, которое может быть использовано для создания оружия массового поражения.

      Незаконный бизнес организовали военнослужащие Черноморского флота — начальник группы регламента и ремонта авиационного оборудования и техник вертолетного звена.

      Как оказалось, новые авиадетали Роман Голято и Александр Басенко забирали себе, а на их место ставили контрафактные или списанные. Затем похищенное продавалось украинскому заводу, после чего оказывалось в зоне боевых действий в Донбассе.

      За свои действия Голято приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев условно и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Басенко приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года условно и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

      Новости по теме

      Кризис на Украине

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru