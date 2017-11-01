Банда мошенников похищала деньги иркутских сирот через фиктивные браки

Перед судом предстали мошенники, которые обманывали несовершеннолетних сирот. По материалам дела, у одного из подростков, который жил в детском доме, они забрали 350 тысяч рублей.

На допросе обвиняемые рассказали, как им удалось убедить воспитанника снять деньги со специального счета, на который ежемесячно перечислялось социальное пособие. Воспользоваться крупной суммой в силу возраста потерпевший не мог. Тогда злоумышленники заставили его жениться, в загсе они предъявили фиктивную справку, подтверждающую, что его избранница якобы беременна, потому влюбленные и торопятся расписаться. В этом случае молодой человек может распоряжаться своими средствами, не дожидаясь 18-летия. Получив свидетельство о браке, потерпевший под угрозой расправы снял деньги.



Юрий Ильенко, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области: «В ходе следственно-оперативных мероприятий была доказана причастность задержанных лиц к совершению более 12 эпизодов мошеннических действий. Общий ущерб от их противоправной деятельности превысил 3 миллиона рублей».



Деньги, как выяснилось, обвиняемые успели потратить, в основном на рестораны. Потерпевшие, конечно, надеются, что средства удастся вернуть. Но учитывая, что в собственности подсудимых нет дорогих машин и квартир, сделать это будет проблематично.