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    Банда мошенников похищала деньги иркутских сирот через фиктивные браки. дети и подростки, Иркутская область, мошенничество, сироты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБанда мошенников похищала деньги иркутских сирот через фиктивные браки

    Банда мошенников похищала деньги иркутских сирот через фиктивные браки

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    Банда мошенников похищала деньги иркутских сирот через фиктивные браки

    Банда мошенников похищала деньги иркутских сирот через фиктивные браки

    Банда мошенников похищала деньги иркутских сирот через фиктивные браки

      Перед судом предстали мошенники, которые обманывали несовершеннолетних сирот. По материалам дела, у одного из подростков, который жил в детском доме, они забрали 350 тысяч рублей.

      На допросе обвиняемые рассказали, как им удалось убедить воспитанника снять деньги со специального счета, на который ежемесячно перечислялось социальное пособие. Воспользоваться крупной суммой в силу возраста потерпевший не мог. Тогда злоумышленники заставили его жениться, в загсе они предъявили фиктивную справку, подтверждающую, что его избранница якобы беременна, потому влюбленные и торопятся расписаться. В этом случае молодой человек может распоряжаться своими средствами, не дожидаясь 18-летия. Получив свидетельство о браке, потерпевший под угрозой расправы снял деньги.

      Юрий Ильенко, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области: «В ходе следственно-оперативных мероприятий была доказана причастность задержанных лиц к совершению более 12 эпизодов мошеннических действий. Общий ущерб от их противоправной деятельности превысил 3 миллиона рублей».

      Деньги, как выяснилось, обвиняемые успели потратить, в основном на рестораны. Потерпевшие, конечно, надеются, что средства удастся вернуть. Но учитывая, что в собственности подсудимых нет дорогих машин и квартир, сделать это будет проблематично.

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