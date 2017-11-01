Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    В Подмосковье задержали няню, которая обворовала работодателей на 1, 5 млн рублей. задержание, кражи и ограбления, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Подмосковье задержали няню, которая обворовала работодателей на 1,5 млн рублей

    В Подмосковье задержали няню, которая обворовала работодателей на 1,5 млн рублей

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    В Подмосковье задержали няню, которая обворовала работодателей на 1,5 млн рублей

    В Подмосковье задержали няню, которая обворовала работодателей на 1,5 млн рублей

    В Подмосковье задержали няню, которая обворовала работодателей на 1,5 млн рублей

      Домработницу, которую подозревают в серии краж, разоблачили подмосковные полицейские. Сделать это сотрудникам МВД удалось с помощью записи камеры наблюдения.

      Камеру установили хозяева коттеджа после того, как из дома стали пропадать вещи. На кадрах видно, как, выходя из спальни, женщина держит в руках сумочку. В ней, как выяснилось позже, находились деньги и украшения.

      Жительница Смоленска работала няней. Судя по всему, когда дети спали, она опустошала шкафы своих работодателей. В гардеробе 49-летней домработницы во время обыска сыщики обнаружили чужие вещи и украшения. Общая сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей.

      Сейчас стражи порядка пытаются установить, кто еще мог пострадать от рук недобросовестной домработницы. Ведь известно, что женщина за последние полгода успела сменить несколько мест работы.

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