Полицейские в Костроме задержали «коллегу», обворовывавшего пенсионерок

Свидетелями весьма странного задержания стали жители Костромы. Бойцы Росгвардии надели наручники на человека, который утверждал, что тоже трудится в полиции.

Как выяснилось позднее, мужчина всех обманывал, в том числе и пенсионеров. Он представлялся стражем порядка и даже показывал некое удостоверение. Пожилые люди верили и впускали преступника в дом. А он обворовывал своих жертв.



Стремительная карьера сотрудника полиции завершилась внезапно. Лжеполицейского задержали, когда он пытался выехать за пределы Костромской области. Сыщики уверены, что перед тем, как броситься в бега, 35-летний мужчина, который силой мысли повысил себя до капитана, неплохо заработал на доверчивой пенсионерке.



К операции по задержанию своего псевдоколлеги сотрудники МВД готовились не один день. Они понимали, что вероятный преступник может оказать сопротивление, поэтому заручились поддержкой бойцов Росгвардии.



Как выяснилось, на счету подозреваемого несколько судимостей, в том числе за мошенничество. И даже побег из-под стражи. В ходе обысков в квартире разоблаченного капитана нашли мобильные телефоны, сим-карты, флешки и поддельное удостоверение.