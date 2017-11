смотреть Top Disco Pop — 2: музыка, которая объединяет поколения! В воскресенье в 23:00

По традиции артисты представят как новые, так и полюбившиеся версии самых узнаваемых хитов всего мира. Одни из самых ярких номеров презентуют Алексей Воробьёв, который выступит с хитом Umbrella певицы Рианны, и Тимур Родригез со сверхпопулярной композицией Despacito от Луиса Фонси. Элегантная певица Зара исполнит самый чувственный мировой хит — песню Wicked game от Криса Айзека. Любимец публики Дан Балан остановил выбор на хите Road to hell от Криса Ри, а группа «Пицца» споет культовую композицию Боба Марли No woman, no cry.Настоящим сюрпризом для зрителей станет выступление многократного номинанта престижной премии Grammy Busta Rhymes и легендарного Дэна МакКаферти (основателя группы Nazareth). Зарубежные гости исполнят известные на весь мир композиции в дуэте с российскими звездами — Стасом Михайловым и Еленой Север.Также полюбившиеся мелодии в оригинальном звучании представят «Банд’Эрос», Юлианна Караулова, Alekseev, ЮрКисс, Слава, ВладиМир, «Фабрика», Жасмин, Влад Соколовский, «Земляне» и другие.Смотрите премьеру шоу Top Disco Pop — 2 в воскресенье,