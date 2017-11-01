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    НТВ приглашает на грандиозную вечеринку Top Disco Pop — 2

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    НТВ приглашает на грандиозную вечеринку Top Disco Pop — 2

    НТВ приглашает на грандиозную вечеринку Top Disco Pop — 2

    НТВ приглашает на грандиозную вечеринку Top Disco Pop — 2

    Телеканал НТВ приглашает на грандиозную вечеринку Top Disco Pop — 2. Лучшие представители отечественной эстрады исполнят самые известные мировые хиты. Зрителей ждет уникальное музыкальное и световое шоу, полное сюрпризов и живых эмоций.

    По традиции артисты представят как новые, так и полюбившиеся версии самых узнаваемых хитов всего мира. Одни из самых ярких номеров презентуют Алексей Воробьёв, который выступит с хитом Umbrella певицы Рианны, и Тимур Родригез со сверхпопулярной композицией Despacito от Луиса Фонси. Элегантная певица Зара исполнит самый чувственный мировой хит — песню Wicked game от Криса Айзека. Любимец публики Дан Балан остановил выбор на хите Road to hell от Криса Ри, а группа «Пицца» споет культовую композицию Боба Марли No woman, no cry.

    Настоящим сюрпризом для зрителей станет выступление многократного номинанта престижной премии Grammy Busta Rhymes и легендарного Дэна МакКаферти (основателя группы Nazareth). Зарубежные гости исполнят известные на весь мир композиции в дуэте с российскими звездами — Стасом Михайловым и Еленой Север.

    смотретьTop Disco Pop — 2: музыка, которая объединяет поколения! В воскресенье в 23:00
    Top Disco Pop — 2: музыка, которая объединяет поколения! В воскресенье в 23:00
    Также полюбившиеся мелодии в оригинальном звучании представят «Банд’Эрос», Юлианна Караулова, Alekseev, ЮрКисс, Слава, ВладиМир, «Фабрика», Жасмин, Влад Соколовский, «Земляне» и другие.

    Смотрите премьеру шоу Top Disco Pop — 2 в воскресенье, 5 ноября, в 23:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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