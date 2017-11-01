В Подмосковье задержали мужчину, зарезавшего жену перед камерой наблюдения

Подозреваемый в жестоком убийстве супруги, которого сыщики разыскивали почти полтора месяца, скрывался у родственников в подмосковных Мытищах. Его удалось задержать.

Убийство произошло перед камерой видемонаблюдения. Кадры с нее внимательно изучают следователи.



На записи видно, как разъяренный мужчина устроил расправу. Возлюбленной он нанес не менее 10 ударов ножом. Причем, судя по ролику, свидетелем преступления стал прохожий, который просто прошел мимо. Нападавший сбежал, оставив жертву умирать.



Судя по всему, убийство произошло после очередной семейной ссоры. Мотивом могла стать ревность. К слову, полицейские пытаются сейчас отыскать и того самого прохожего, который проявил преступное равнодушие.



Подробности — в видеоматериале.

