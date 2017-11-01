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    В Подмосковье убита советник главы Электростали

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    В Подмосковье убита советник главы Электростали

    В Подмосковье убита советник главы Электростали

    В Ногинске Московской области выясняют обстоятельства убийства советника главы городского округа Электросталь.

    Женщина была обнаружена убитой в собственном доме на Малобуньковской улице накануне. Злоумышленник нанес 29-летней жертве множество ножевых ранений. В Следственном комитете сообщили о задержании подозреваемого в убийстве.

    ГСУ СК РФ по Московской области: «По данному факту следственным отделом по городу Ногинск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК (Убийство). По подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается».

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