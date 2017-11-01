Собчак рассказала о том, что ее связывает с Путиным

Телеведущая Ксения Собчак, которая объявила о намерении баллотироваться на президентских выборах, раскрыла, что ее связывает с главой государства.
По словам телеведущей, есть только одна вещь, которая связывает ее с президентом, — это то, что Путин работал с ее отцом Анатолием Собчаком. Ей самой тогда было 10 лет. Об этом Ксения заявила в интервью BBС.
Ксения Собчак: «Моя единственная связь с Путиным — это то, что когда я была 10-летней девочкой и играла в Nintendo и Super Mario, он работал с отцом».
Советский и российский общественный деятель Анатолий Собчак был первым мэром Санкт-Петербурга. Этот пост он занимал с 1991 по 1996 год.
Президентские выборы пройдут в России в марте 2018-го. Избирательная кампания кандидатов должна стартовать в декабре текущего года. Ксения Собчак заявила о намерении принять в выборах участие в качестве кандидата «против всех».
Ксения Собчак: «Моя единственная связь с Путиным — это то, что когда я была 10-летней девочкой и играла в Nintendo и Super Mario, он работал с отцом».
Советский и российский общественный деятель Анатолий Собчак был первым мэром Санкт-Петербурга. Этот пост он занимал с 1991 по 1996 год.
Президентские выборы пройдут в России в марте 2018-го. Избирательная кампания кандидатов должна стартовать в декабре текущего года. Ксения Собчак заявила о намерении принять в выборах участие в качестве кандидата «против всех».
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