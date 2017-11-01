Путин прибыл в Иран

Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Тегеран. В программе поездки — трехсторонняя встреча с лидерами Ирана и Азербайджана Хасаном Рухани и Ильхамом Алиевым.
Как ранее сообщали в Кремле, в ходе саммита президенты обсудят взаимодействие стран в различных сферах. Стороны скоординируют совместные усилия в борьбе с международным терроризмом, наркоторговлей и транснациональной преступностью.
В российском МИД ранее заявили, что визит Владимира Путина станет важным шагом на пути укрепления взаимодействия России и Ирана. Страны, в частности, намерены уменьшить зависимость от доллара во взаимных расчетах.
В последний раз Путин посещал Иран с визитом в ноябре 2015 года, а трехсторонний формат собирался в Баку осенью прошлого года.
Договоренность о проведении нынешнего саммита была достигнута в ходе телефонной беседы Путина и Рухани в конце мая, когда российский лидер позвонил поздравить иранского коллегу с переизбранием на пост президента.
В российском МИД ранее заявили, что визит Владимира Путина станет важным шагом на пути укрепления взаимодействия России и Ирана. Страны, в частности, намерены уменьшить зависимость от доллара во взаимных расчетах.
В последний раз Путин посещал Иран с визитом в ноябре 2015 года, а трехсторонний формат собирался в Баку осенью прошлого года.
Договоренность о проведении нынешнего саммита была достигнута в ходе телефонной беседы Путина и Рухани в конце мая, когда российский лидер позвонил поздравить иранского коллегу с переизбранием на пост президента.
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