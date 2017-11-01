Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    Путин прибыл в Иран. Азербайджан, доллар, Иран, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин прибыл в Иран

    Путин прибыл в Иран

    комментировать
    Путин прибыл в Иран

    Путин прибыл в Иран

    Путин прибыл в Иран

      Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Тегеран. В программе поездки — трехсторонняя встреча с лидерами Ирана и Азербайджана Хасаном Рухани и Ильхамом Алиевым.

      Как ранее сообщали в Кремле, в ходе саммита президенты обсудят взаимодействие стран в различных сферах. Стороны скоординируют совместные усилия в борьбе с международным терроризмом, наркоторговлей и транснациональной преступностью.

      В российском МИД ранее заявили, что визит Владимира Путина станет важным шагом на пути укрепления взаимодействия России и Ирана. Страны, в частности, намерены уменьшить зависимость от доллара во взаимных расчетах.

      В последний раз Путин посещал Иран с визитом в ноябре 2015 года, а трехсторонний формат собирался в Баку осенью прошлого года.

      Договоренность о проведении нынешнего саммита была достигнута в ходе телефонной беседы Путина и Рухани в конце мая, когда российский лидер позвонил поздравить иранского коллегу с переизбранием на пост президента.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru