В Москве начал работу Всемирный русский народный собор

Сегодня в столице начал работу 21-й Всемирный русский народный собор. На него приехали представители духовенства со всей страны, которые представляют все конфессии.

156 Москва

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Под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла собравшиеся, в том числе лидеры партий и общественных объединений, намерены обсудить развитие России за прошедшее столетие.



В храме Христа Спасителя собрались представители духовенства, философы и политики. Собрались они, чтобы обобщить исторический образ эпохи и провести работу над историческими ошибками, которых за последнее столетие в России было немало.



Патриарх Кирилл: «Несмотря на то, что количество конфликтов, войн и революций в мире стремительно растет, России хватает сил оставаться островом стабильности в этом опасном потоке и идти по своему историческому пути».



Как говорят участники собора, образ будущего России — это консолидация элиты и народа. Для этого, по их словам, надо не бояться смотреть в прошлое и учитывать уроки истории.