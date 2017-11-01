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    В Москве начал работу Всемирный русский народный собор. Москва, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве начал работу Всемирный русский народный собор

    В Москве начал работу Всемирный русский народный собор

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    В Москве начал работу Всемирный русский народный собор

    В Москве начал работу Всемирный русский народный собор

    В Москве начал работу Всемирный русский народный собор

      Сегодня в столице начал работу 21-й Всемирный русский народный собор. На него приехали представители духовенства со всей страны, которые представляют все конфессии.

      Под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла собравшиеся, в том числе лидеры партий и общественных объединений, намерены обсудить развитие России за прошедшее столетие.

      В храме Христа Спасителя собрались представители духовенства, философы и политики. Собрались они, чтобы обобщить исторический образ эпохи и провести работу над историческими ошибками, которых за последнее столетие в России было немало.

      Патриарх Кирилл: «Несмотря на то, что количество конфликтов, войн и революций в мире стремительно растет, России хватает сил оставаться островом стабильности в этом опасном потоке и идти по своему историческому пути».

      Как говорят участники собора, образ будущего России — это консолидация элиты и народа. Для этого, по их словам, надо не бояться смотреть в прошлое и учитывать уроки истории.

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