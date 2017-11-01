РФ отказалась выдать подозреваемого в причастности к попытке переворота в Черногории

Уроженец Подгорицы Анание Никич, которого на родине подозревают в причастности к попытке государственного переворота, получил статус беженца в России.
В министерстве юстиции Черногории сообщили, что получили письмо от Генпрокуратуры РФ. В нем говорилось, что Анание Никич, в отношении которого черногорская сторона в апреле направила запрос об экстрадиции, получил в России статус беженца. Это означает, что просьба властей Черногории о его выдаче не может быть выполнена.
В Генпрокуратуре подтвердили информацию о том, что Никич признан беженцем и по этой причине черногорским властям отказано в его экстрадиции, передает РИА Новости.
Генпрокуратура РФ: «Генеральной прокуратурой РФ рассмотрен поступивший из министерства юстиции Черногории запрос о выдаче гражданина этого государства Никича Анание для привлечения к уголовной ответственности. Никич признан беженцем на территории Российской Федерации. С учетом этого генеральной прокуратурой РФ в соответствии с положениями Европейской конвенции о выдаче от 13.12.1957 в удовлетворении запроса черногорской стороны отказано».
На родине Никич работал постоянным переводчиком оппозиционного черногорского «Демократического фронта». Местные власти обвинили его в попытке переворота в день парламентских выборов. По линии Интерпола в розыск были объявлены несколько человек, в том числе и Никич. Его задержали в Ростовской области в апреле. Российская сторона начала в отношении него экстрадиционную проверку, по итогам которой в выдаче Никича было отказано.
В Генпрокуратуре подтвердили информацию о том, что Никич признан беженцем и по этой причине черногорским властям отказано в его экстрадиции, передает РИА Новости.
Генпрокуратура РФ: «Генеральной прокуратурой РФ рассмотрен поступивший из министерства юстиции Черногории запрос о выдаче гражданина этого государства Никича Анание для привлечения к уголовной ответственности. Никич признан беженцем на территории Российской Федерации. С учетом этого генеральной прокуратурой РФ в соответствии с положениями Европейской конвенции о выдаче от 13.12.1957 в удовлетворении запроса черногорской стороны отказано».
На родине Никич работал постоянным переводчиком оппозиционного черногорского «Демократического фронта». Местные власти обвинили его в попытке переворота в день парламентских выборов. По линии Интерпола в розыск были объявлены несколько человек, в том числе и Никич. Его задержали в Ростовской области в апреле. Российская сторона начала в отношении него экстрадиционную проверку, по итогам которой в выдаче Никича было отказано.
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