Эксперт объяснил связь нью-йоркского террориста с ИГ

Жертвами атаки на Манхэттене стали восемь человек, более десятка пострадали. Эксперт по антитеррору рассказал, почему выходец из Узбекистана, устроивший атаку, мог попасть под влияние запрещенной группировки ИГИЛ.
Президент Международной контртеррористической организации Иосиф Линдер рассказал НСН о причинах распространения террористических настроений среди выходцев из Средней Азии. Он отметил, что в современном мире миграционные процессы носят очень своеобразный характер, а под влияние радикальных идей часто попадают малообразованные люди.
Иосиф Линдер: «Огромное число людей из Средней Азии, людей не очень хорошо образованных, подпадает под влияние тех или иных сектантских структур, либо попадает напрямую под вербовку соответствующих террористических организаций. Менее грамотного человека легко перекрестить в другую веру, поставить на службу псевдоидее. Поэтому много людей из среднеазиатских стран встали в ряды террористических организаций».
Имя террориста уже известно — это 29-летний Сайфулло Саипов, который переехал в США в 2010 году. В арендованном грузовике, на котором он таранил велосипедистов, Саипов оставил записку. В ней он выразил свою приверженность ИГИЛ. Власти Узбекистана уже заявили, что готовы помочь в расследовании. По данным нью-йоркской полиции, подозреваемый действовал в одиночку.
Иосиф Линдер: «Огромное число людей из Средней Азии, людей не очень хорошо образованных, подпадает под влияние тех или иных сектантских структур, либо попадает напрямую под вербовку соответствующих террористических организаций. Менее грамотного человека легко перекрестить в другую веру, поставить на службу псевдоидее. Поэтому много людей из среднеазиатских стран встали в ряды террористических организаций».
Имя террориста уже известно — это 29-летний Сайфулло Саипов, который переехал в США в 2010 году. В арендованном грузовике, на котором он таранил велосипедистов, Саипов оставил записку. В ней он выразил свою приверженность ИГИЛ. Власти Узбекистана уже заявили, что готовы помочь в расследовании. По данным нью-йоркской полиции, подозреваемый действовал в одиночку.
Жертвами теракта в Нью-Йорке, по последним данным, стали 8 человек, еще более 10 получили ранения. Все случилось в южной…Опубликовано НТВ 31 октября 2017 г.
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