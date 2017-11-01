Полуголая активистка FEMEN устроила пожар у магазина Порошенко: видео

Полуобнаженная активистка скандально известного движения FEMEN устроила акцию протеста у магазина Roshen в Киеве.
Женщина, на теле которой было написано: «Сладости или импичмент», облила бензином и подожгла плюшевых медведей, стоящих у входа в магазин.
При этом на странице FEMEN в Facebook сообщается, что якобы активистка оказалась на месте происшествия «случайно». Представители движения объяснили смысл своей акции жадностью украинского президента Петра Порошенко.
FEMEN: «Акция посвящена жадности президента Украины, который даже под страхом политической смерти не готов расстаться со своими конфетами. Пока винницкое плюшевое семейство продолжает накапливать на зиму подкожный жир, народ Украины сосет костлявую лапу».
При этом на странице FEMEN в Facebook сообщается, что якобы активистка оказалась на месте происшествия «случайно». Представители движения объяснили смысл своей акции жадностью украинского президента Петра Порошенко.
FEMEN: «Акция посвящена жадности президента Украины, который даже под страхом политической смерти не готов расстаться со своими конфетами. Пока винницкое плюшевое семейство продолжает накапливать на зиму подкожный жир, народ Украины сосет костлявую лапу».
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